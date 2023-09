Marcel Schrötter sorgt sich: Nicht konkurrenzfähig?

Der Deutsche Marcel Schrötter hatte am Freitag der Supersport-WM in Portimao Probleme mit den weichen Hinterreifen. Der MV-Agusta-Pilot fürchtet um die Schlagkraft seiner F3 800 RR.

Marcel Schrötter kommt mit der Strecke in Portimao gut zurecht, doch das Team hat ein weiteres Mal mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Der deutsche MV-Agusta-Fahrer hofft, dass ein Großteil der Probleme bis zum Zeittraining ausgemerzt werden können. «Bestenfalls machen wir am Samstag einen Schritt nach vorne, sodass wir zumindest in den ersten beiden Startreihen landen», bangt Schrötter. «Wir wissen, dass wir über die Renndistanz stark sind. In der aktuellen Verfassung sind wir aber nicht in der Lage, hier ums Podium zu kämpfen. Mir gefällt die Strecke, aber mit den derzeitigen Problemen habe ich Mühe, schneller zu werden.»

Das Team hatte vor allem bei der Reifenwahl große Probleme. «Warum auch immer, hat sich der weiche Reifen um 180 Grad auf der Felge gedreht. Das ist uns schon Mal passiert. Zudem spürte ich extreme Vibrationen», klagte Marcel gegenüber SPEEDWEEK.com. «Schlussendlich fühlte ich mich mit dem harten Reifen wohler und war insgesamt schneller.»

Solange seine Kontrahenten ebenfalls den harten Reifen wählen, kann Schrötter mit ihnen mithalten. Schrötter belegte im zweiten freien Training zwischenzeitlich Platz 5, fiel dann aber auf Rang 9 zurück. Als Neunter beendete er auch den Freitag. «Im Vergleich zur Konkurrenz stehen wir zunächst gar nicht schlecht da. Doch wir schaffen es mit dem weichen Hinterreifen nicht nachzulegen. Das ist das Hauptproblem», hielt der Bayer fest.