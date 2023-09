Schrötter grübelt: Warum keine Chance auf die Top-3?

Marcel Schrötter hatte bei der Supersport-WM in Portimao keine Chance aufs Podium. Für Sonntag sollen Änderungen dabei helfen; zudem kann der MV-Agusta Pilot sich vorzeitig Platz 3 in der Meisterschaft sichern.

Die Befürchtungen von Marcel Schrötter hinsichtlich Konkurrenzfähigkeit vom Freitag haben sich im ersten Rennen in Portimao bestätigt. Auch in Portugal ist der Süddeutsche mit seiner F3 800 RR nicht gänzlich zufrieden. «Das ganze Wochenende haben wir uns bislang schwergetan», berichtete der MV-Agusta-Pilot. «Im Enddefekt sind wir hier, um Rennen zu gewinnen. Dafür muss man aber die Dinge besser machen als der Rest. Bei uns ist noch viel Raum für Verbesserungen. Wenn man um Podiumsplätze kämpfen will, aber acht Sekunden hinter Platz 3 liegt, ist das viel zu viel.»

Doch nicht alles führt Schrötter auf den seit Magny-Cours von der FIM gedrosselten Motor zurück. «Meine ersten Runden hätten besser sein können und ich hätte früher an Caricasulo vorbeigehen müssen», ärgerte er sich im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Vielleicht wäre dann der Zug vorne nicht abgefahren gewesen. Dann hätte ich auch nicht so lange gebraucht, um Debise einzuholen.»

Mit Blick auf den Meisterschaftsstand ist Bronze in der Supersport-WM für Schrötter zum Greifen nah. Der 30-Jährige hat nach dem Samstag in Portimao 60 Punkte Vorsprung auf den viertplatzierten Federico Caricasulo (Althea Ducati). Büßt er am Sonntag neun oder weniger Punkte auf den Italiener ein, oder kommt schlicht vor ihm ins Ziel, hat er Gesamtrang 3 sicher.

«Ich will ums Podium kämpfen», nannte Marcel seine Strategie für das zweite Rennen. «Dafür werden wir Änderungen am Motorrad vornehmen, um einen Schritt nach vorne zu machen. Es ist ein schönes Gefühl, der Bronzemedaille immer näher zu kommen. Das ist auch ein Erfolg für MV.»