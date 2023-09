Portimão, Lauf 1: Bulega-Sieg, Schrötter Vierter

Mit dem Sieg im ersten Rennen entschied Ducati-Pilot Nicolò Bulega in Portimão die Supersport-WM 2023 für sich. Marcel Schrötter brachte seine MV Agusta als Vierter ins Ziel.

Angesichts eines 85-Punkte-Vorsprungs benötigte Nicolò Bulega im ersten Lauf der Supersport-WM 2023 in Portimão nur einen sechsten Platz, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Als überlegener Pole-Setter mit 0,5 sec Vorsprung war zu erwarten, dass der Ducati-Pilot seinen Titelgewinn nicht ins Ziel schaukeln würde.

Das Wetter war mit Sonnenschein und 29 Grad weiterhin herrlich, nur der Wind hatte etwas aufgefrischt. Zu Beginn bildete sich an der Spitze eine Gruppe von drei Piloten, die um die Führung kämpften. Mit Bulega und Stefano Manzi (Yamaha) und Yari Montella (Ducati) hatten alle einen italienischen Pass.

Manzi konnte den Speed der schnellen Ducati-Piloten nach nur vier Runden nicht mehr mitgehen und kämpfte fortan mit seinem Ten Kate-Teamkollegen Jorge Navarro um den dritten Platz. Als Montella in Runde 7 mit Defekt ausfiel, schien Bulega an der Spitze leichtes Spiel zu haben, doch überraschend hatte der WM-Leader Mühe und die Yamaha-Asse kamen ihm wieder gefährlich nahe. Am Ende reichte es aber doch, und Bulega sorgte mit seinem 14. Saisonsieg für den Gewinn der Weltmeisterschaft! Das Podium komplettierten Manzi und Navarro.

In der Verfolgergruppe setzte sich Marcel Schrötter nach einer sehenswerten Aufholjagd durch. Der MV Agusta-Pilot sicherte mit Platz 4 den dritten Rang in der Gesamtwertung weiter ab.

Niki Tuuli brachte die Triumph Street Triple auf der neunten Position ins Ziel. Bester Kawasaki-Pilot wurde Can Öncü auf der 14. Position.

In Portimão endet die WorldSSP-Challenge, die Tom Booth-Amos (Kawasaki) gewann. Der Engländer war im ersten Rennen gestürzt, brachte sein ZX-6R als 15. aber dennoch in den Punkten ins Ziel.

Max Kofler ging als 21. ins Rennen und fuhr zeitweise auf der 19 Position, über die Distanz von 17 Runden fiel der Österreicher aber immer wieder zurück bis auf Platz 22. Begünstigt durch Ausfälle fuhr der Ducati-Pilot wieder als 19. über die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Manzi zunächst vor Bulega, Montella und Debise, aber schon in Kurve 1 setzte sich Bulega an die Spitze. Schrötter Siebter. Huertas mit einem technischen Problem am Ende des Feldes. Kofler auf 19.



Runde 1: Bulega 0,3 sec vor Manzi und Montella. Huertas gestürzt. Schrötter weiter Siebter.



Runde 2: Bulega und Manzi gleichauf. Schnellste Runde Navarro in 1:43,822 min,



Runde 3: Bulega. Manzi und Montella 1,6 sec vor Navarro und Debise. Schrötter (7.) kämpft mit Caricasulo und Öncü um Platz 6.



Runde 4: Montella in 1:43,686 min auf Platz 2. Manzi 1,2 sec zurückgefallen. Schrötter jetzt Sechster, aber schon 2,3 sec hinter dem Fünften. Sturz Gaststarter Ruiz.



Runde 5: Die Ducati-Piloten Bulega und Montella machen sich auf und davon. Die Teamkollegen Manzi und Navarro kämpfen um Platz 3. Schrötter mit persönlich schnellster Runde. Kofler auf Platz 20.



Runde 6: Bulega 0,4 sec vor Montella und 1,4 sec vor Manzi.



Runde 7: Montella fällt mit Defekt aus. Schrötter (5.) 2,8 sec hinter Debise.



Runde 8: Bulega 1,4 sec vor Manzi und 1,6 sec vor Navarro. Schrötter holt massiv zu Debise (4.) auf. Booth-Amos auf Platz 7. Kofler wieder auf 19.



Runde 9: Bulega verliert weiter – 1,1 sec vor Manzi.



Runde 10: Manzi und Navarro holten weiter zu Bulega auf. Schrötter nur noch eine Sekunde hinter Debise (5.). Sturz Booth-Amos. Bester Kawasaki-Pilot jetzt Öncü auf Platz 13.



Runde 11: Bulega wieder etwas schneller als Manzi. Schrötter (4.) am Hinterrad von Debise. Mackenzie auf Platz 17. Kofler auf 22.



Runde 12: Schrötter vorbei an Debise auf Platz 4!



Runde 13: Navarro (3.) hat sein Pulver verschossen und begnügt sich mit Platz 3 – er hat 8,2 sec Vorsprung auf Schrötter (4.), der wiederum Debise und Caricasulo im Nacken sitzen hat. Tuuli auf Platz 10, Öncü auf 15.



Runde 14: Bulega 0,7 sec vor Manzi und 3,2 sec vor Navarro.



Runde 15: Manzi strauchelt. Sturz van Straalen.



Runde 16: Bulega 1,4 sec vor Manzi. Schrötter hat Platz 4 nicht sicher.



Letzte Runde: Bulega ist mit dem Sieg Weltmeister. Schrötter Vierter.