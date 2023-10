Portimão, Lauf 2: Schrötter uneinholbar WM-Dritter

Während Yamaha-Ass Stefano Manzi das zweite Rennen der Supersport-WM 2023 in Portimão gewann, sicherte Marcel Schrötter (MV Agusta) mit dem vierten Platz den dritten WM-Rang ab.

Den Titelgewinn der Supersport-WM 2023 brachte Nicolò Bulega bereits im ersten Lauf in trockene Tücher, fortan muss in der mittleren Kategorie nicht mehr taktiert werden, sofern der Ducati-Pilot das angesichts seines komfortablen Vorsprungs überhaupt jemals getan hat.

Der frisch gekürte Weltmeister startete ins zweite Rennen erneut von der Pole, daneben Stefano Manzi (Yamaha) und Yari Montella (Ducati). Marcel Schrötter stand mit seiner MV Agusta auf dem siebten Startplatz 7, die beste Kawasaki von Can Öncü folgte auf der neunten Position.

Wie am Samstag kämpften an der Spitze Bulega, Manzi und Montella, der jedoch im ersten Lauf mit einem Defekt ausrollte. Entsprechend motiviert war der Barni-Pilot und leistete in der ersten Rennhälfte viel Führungsarbeit. Dann war Manzi dran, aber auch der Italiener konnte sich nicht absetzen und das Trio blieb bis zum Ende dicht zusammen.

In den letzten drei Runden tauschten Manzi und Montella mehrfach die Positionen, während sich Bulega als Dritter zunächst mit der Beobachterrolle begnügte. Als Montella mit einem Problem eine weite Linie fahren musste, übernahm der Weltmeister kampflos Platz 2. In der letzten Runde lieferten sich die beiden Italiener ein großartiges Duell um den Sieg und überholten sich mehrmals. Auf der Linie hatte Manzi um 0,084 sec die Nase vorn. Bulega Zweiter, Montella Dritter.

Marcel Schrötter arbeitete sich nach einem guten Start bis in Runde 3 auf die vierte Position nach vorn, die er sicher ins Ziel brachte. Der Bayer hat sich damit vorzeitig den dritten WM-Rang gesichert, da Federico Caricasulo (Ducati) hinter ihm Fünfter wurde.

Zeitweise nur auf Platz 18 liegend, erreichte Niki Tuuli als bester Triumph-Pilot noch Platz 10. Bester Kawasaki-Pilot wurde Can Öncü auf der 15. Position. Tarran Mackenzie fuhr mit der lahmen Honda als 20. über die Ziellinie.

IDM-Champion Twan Smits, in Portimão in Diensten von Yamaha Thailand, fuhr solide auf Position 17, bis der Niederländer in Runde 12 mit einem Sturz das Rennen vorzeitig beendete.

Mit dem Meeting in Portimão endet die WorldSSP-Challenge, die bereits von Tom Booth-Amos (Kawasaki) gewonnen wurde. Auch für Max Kofler ist die Saison somit vorbei. Der Österreicher im Ducati-Team D34G erreichte im zweiten Lauf Platz 22 und in der Supersport-WM 2023 insgesamt vier Punkte.

So lief das Rennen:

Start: Bulega bog vor Montella und Manzi in die erste Kurve, Schrötter als Sechster. Booth-Amos fährt dem Feld mit einem Defekt langsam hinterher und biegt in die Boxengasse ein.



Runde 1: Bulega 0,3 sec vor Montella und Manzi. Schrötter Fünfter. Tuuli nur 18. Kofler auf 20.



Runde 2: Manzi mit schnellster Runde in 1:43,837 min auf Platz 2. Schrötter am Hinterrad von Debise (4.).



Runde 3: Schrötter jetzt Vierter. Zu den Top-3 muss der Bayer eine Lücke von 1,9 sec zufahren. Smits auf 18, Kofler auf 21



Runde 4: Manzi hat die Führung übernommen, Bulega (3.) unter Druck von Montella. Schrötter (4.) fährt dieselben Rundenzeiten wie die Top-3.



Runde 5: Montella macht Druck und überholt in einer Runde Bulega und Manzi!



Runde 6: Schrötter (4.) weiter 1,8 sec zurück, aber mit persönlich schnellster Runde. Huertas bester Kawasaki-Pilot auf Platz 8, Tuuli mit der Triumph auf 15.



Runde 7: Die Top-3 innerhalb 0,8 sec. Debise fällt mit einem technischen Problem aus.



Runde 8: Manzi übernimmt wieder das Kommando und die Führung. Schrötter jetzt 3,2 sec zurück, fährt aber schneller als seine Verfolger.



Runde 9: Die Top-3 unverändert.



Runde 10: Schrötter (4.) eine Sekunde vor Caricasulo. Um Platz 7 kämpfen Sofuoglu, Navarro, Huertas und De Rosa. Kofler unverändert auf 21.



Runde 11: Manzi, Montella und Bulega innerhalb 0,5 sec.



Runde 12: Caricasulo (5.) holt zu Schrötter (4.) auf. Sturz Smits. Kofler auf 22.



Runde 13: Montella jetzt wieder vor Manzi und Bulega.



Runde 14: Manzi kontert. Sofuoglu gestürzt, setzt das Rennen aber fort. Kofler kämpft mit den Honda-Piloten um Platz 21.



Runde 15: Montella hat sich offenbar verschaltet und verliert Platz 2 an Bulega.



Runde 16: Schrötter wieder über eine Sekunde vor Caricasulo. Sturz Huertas.



Letzte Runde: Bulega vorbei an Manzi, aber der Yamaha-Pilot holt sich die Führung wieder zurück.