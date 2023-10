Saisonende für Max Kofler: Einige Höhen, viele Tiefen

Portimão war der letzte Auftritt von Max Kofler in der Supersport-WM 2023. Der Österreicher im Ducati-Team D34G verpasste die Punkteränge und blickt auf eine schwierige Saison zurück.

Nach vielen Jahren in der Moto3 wechselt Max Kofler vor einem Jahr zu CM Racing in die Supersport-WM 2022 und auf die Ducati V2. Es war keine leichte Umstellung. Nach dem Lernjahr sollte die Saison 2023 im Ducati-Team von Davide Giugliano erfolgreicher verlaufen.

Der Österreicher nahm an der WorldSSP-Challenge teil, die nur auf europäischen Rennstrecken durchgeführt wurde. Da das Finale Ende Oktober in Jerez als Ersatz für Argentinien in den Kalender aufgenommen wurde, war Portimão am vergangenen Wochenende das Saisonfinale für Kofler. Mit den Plätzen 19 und 22 verpasste er die Top-15 deutlich.



«Das ist natürlich nicht das, was ich mir bei meinem Saisonfinale erhofft habe. Vor allem im letzten Sektor hatte ich immer wieder mit dem Set-up zu kämpfen, auch ein Wechsel in der Reifenstrategie half dann nichts für den Sonntag», winkte der 23-Jährige wortkarg ab.

Kofler hatte eine schwierige Saison. Teils behinderte ihn das berüchtigte Arm-Pump-Syndrom, aber erst nach Imola ließ er sich am Unterarm operieren, was ihn noch bis Most einschränken sollte. Mental war es sicher auch nicht leicht zu verarbeiten, als sein jüngerer Bruder Andreas, der in Most und Magny-Cours seinen Teamkollegen Oli Bayliss ersetzte, aus dem Stand auf Augenhöhe mit ihm war und dass John McPhee in nur zwei Meetings auf der Ducati V2 mehr WM-Punkte einfahren konnte als er selbst insgesamt.



«Ehrlich gesagt war es ein wirklich hartes Jahr mit einigen Höhen und vielen Tiefen», gab Max zu. «Aber ich habe es genossen, in diesem Jahr ein Teil von D34G Racing zu sein, und ich kann sagen, dass ich immer alles gegeben habe. Ich werde auch nie den ganzen Spaß vergessen, den wir in der Box hatten. Es war auch ein Traum, der für mich in Erfüllung ging, die Box mit meinem Bruder in der Weltmeisterschaft zu teilen.»

Koflers einzige Punkteplatzierung in diesem Jahr war der zweite Lauf in Imola, als nur 16 Teilnehmer in die Wertung kamen. Mit vier Punkten beendete er die WorldSSP-Challenge als Fünfter von sieben Piloten. Was er 2024 machen wird, steht noch nicht fest.