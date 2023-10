Nur Nicolò Bulega hat die Ducati-DNA entschlüsselt

Nicolò Bulega (Ducati) krönte sich in Portimão vorzeitig zum Supersport-Weltmeister 2023. Weshalb kein Weg an ihm vorbeiführte und er mit seiner Panigale V2 so gut harmoniert.

Der Sieg im ersten Supersport-Lauf in Portimão war für Ducati-Ass Nicolò Bulega der Höhepunkt einer herausragenden Saison. Drei Rennen vor Schluss stand er als Supersport-Weltmeister fest, der Titel ist ihm nicht mehr zu nehmen. Mit bislang 14 Saisonsiegen ist der 23-Jährige der dominierende Fahrer in der Supersport-Kategorie. Im Interview mit SPEEDWEEK.com erzählte Bulega, weshalb es für ihn momentan so gut läuft und was der Unterschied ist zu seinen Jahren in der Moto3 und Moto2.

Es war ein sehr emotionaler Moment für Bulega, als er auf der Zielgeraden in Portimão die karierte Flagge sah und ihm sein Team das Pitboard mit der Aufschrift ‹WorldSSP Champion› entgegenhielt.



«Es war unglaublich. Ich habe nicht an die Meisterschaft gedacht, ich wollte nur das Rennen gewinnen. Für mich war es aber dennoch wichtig, die Meisterschaft mit einem Sieg zu gewinnen. Mehr geht nicht. Ich kann es noch gar nicht realisieren, ich bin sehr glücklich. Ich möchte allen Leuten danken, die in schlechten Jahren zu mir gehalten haben. Am Ende sind wir Weltmeister geworden, ein großes Dankeschön gilt auch an sie.»

Bulega spricht damit seine schwierige GP-Karriere an. Von 2015 bis 2018 startete er in der Moto3-Klasse, von 2019 bis 2021 in der Moto2. Seine beste Gesamtplatzierung in der Motorrad-Weltmeisterschaft erreichte er 2016, als er die Saison im Sky Racing Team VR46 auf dem siebten Rang beendete.



«Meine GP-Karriere war nicht so gut, vor allem die beiden letzten Jahre. Als ich in die Supersport-WM wechselte, war es komplett anders. Ich habe mich in meinem jetzigen Team sofort zu Hause gefühlt und das vom ersten Test in Jerez an im November 2021 – also vor fast zwei Jahren. Nach dem Test bin ich nach Hause gekommen und dachte mir nur 'ok, das könnte das richtige Team sein, um meinen Speed und mein Talent unter Beweis zu stellen.'»

In seiner ersten Saison in der Supersport-WM unter dem Next-Generation-Reglement erreichte Bulega 2022 den vierten Gesamtrang, Dominique Aegerter (Yamaha) wurde überlegen Weltmeister. Es war ihm aber damals bewusst, dass er sein Potenzial und jenes der V2-Ducati noch nicht ganz ausschöpfte. Realisierte der Italiener, dass dies die größte Chance seiner Karriere ist?



«Ja, weil ich mich vom ersten Test an sehr gut gefühlt habe mit meinem Bike. Vergangenes Jahr war ich nicht bei 100 Prozent, auch mein Bike war nicht bei 100 Prozent – aber in diesem Jahr waren wir es. Das war der Unterschied, denn wenn du die Meisterschaft gewinnen willst, muss alles zusammenpassen.»

Ist in der Superbike-WM Álvaro Bautista (Ducati) auf der Panigale V4R das Maß aller Dinge, ist es in der Supersport-WM Bulega auf der Panigale V2. Die anderen Ducati-Fahrer kommen nicht annähernd so gut mit dem Bike zurecht. Als zweitbester Ducati-Pilot steht Federico Caricasulo (Althesa Racing) fest, der nach Portimão mit 222 Punkten Rückstand WM-Vierter ist. Was macht der Weltmeister besser als seine Markenkollegen?



«Vielleicht verstehe ich die DNA des Bikes etwas besser. Dieses Bike musst du komplett anders fahren als vergleichsweise eine Yamaha, eine Kawasaki oder andere Fabrikate. Ich bin mir der Stärken dieses Bikes bewusst, deshalb kann ich großartige Ergebnisse erzielen.»