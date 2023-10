Zweites Team von MV Agusta: Dicker Fisch an der Angel 14.10.2023 - 13:08 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Federico Caricasulo geht von Ducati zu MV Agusta

In der Supersport-WM 2024 sehen wir zum ersten Mal seit 2017 wieder mehr als zwei Stammfahrer von MV Agusta in der Startaufstellung. Das Motozoo-Team will den siebenfachen Laufsieger Federico Caricasulo.