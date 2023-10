Beschlossen: 2024 gibt es zwei Teams mit MV Agusta

Spätestens seit Anfang September haben mehrere Teams bei MV Agusta wegen einer Zusammenarbeit für die Supersport-WM 2024 angefragt. Ein Wechsel steht inzwischen fest.

Marcel Schrötter hat am vergangenen Wochenende in Portimao seinem Team MV Agusta Reparto Corse den dritten Platz in der Weltmeisterschaft gesichert, Boxennachbar Bahattin Sofuoglu liegt vor dem Finale in Jerez Ende Oktober auf dem fünften Rang. Auch wenn die Unterschriften auf den Verträgen noch fehlen, soll es mit beiden Fahrern weitergehen.

In der Teamwertung liegt MV Agusta hinter Ten Kate Yamaha (Stefano Manzi, Jorge Navarro) auf dem zweiten Platz, in der Herstellerwertung ist das Werk aus Varese Dritter hinter Ducati sowie Yamaha – und liegt damit vor Kawasaki, Triumph und Honda.

Die F3 800 RR ist ein schlagkräftiges Paket, an dem inzwischen auch andere Teams Gefallen finden. In Portimao sickerte durch: Das Kawasaki-Team Motozoo Racing wird für 2024 von Kawasaki auf MV Agusta umsteigen. Damit sehen wir erstmals seit 2017 wieder mehr als zwei Stammfahrer auf einer MV Agusta im Feld.

Als Pilot bei Motozoo ist der Australier Luke Power gesetzt, der es in seiner Rookie-Saison einmal als 15. in Imola in die Punkte schaffte. Mit dem zweiten Platz werden die beiden derzeitigen Moto2-WM-Piloten Jeremy Alcoba (Gesamt-17.) und Sean Kelly (26.) in Verbindung gebracht.

Seit 2021 mischt das Motozoo-Team in der Supersport-WM mit, angefangen haben sie als Ableger des Kawasaki-Teams Puccetti Racing.

Das Team Evan Bros, welches zusammen mit Yamaha und Randy Krummenacher sowie Andrea Locatelli bereits Supersport-Champion und mehrfach Vizeweltmeister war, hat seine Wechselpläne begraben. Es gab Gespräche mit MV Agusta und Triumph, doch Teamchef Fabio Evangelista wird bei Yamaha bleiben.