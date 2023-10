Jerez, FP2: Weltmeister dominiert, Schrötter Vierter

Den ersten Trainingstag der Supersport-WM 2023 in Jerez dominierte Weltmeister Nicolò Bulega (Ducati). Während Marcel Schrötter (MV Agusta) Vierter wurde, überzeugte IDM-Vize Melvin van der Voort (Yamaha) auf Platz 8.

Weil es am Donnerstag und in der Nacht in Jerez regnete, waren die ersten freien Trainings am Vormittag belanglos. Bei nassen Verhältnissen wagten sich nur fünf von 31 Supersport-Piloten auf die Piste, die Bestzeit von Gaststarter Miguel Pons von 2:00,293 min hatte keine Aussagekraft – der Spanier fährt übrigens für das Yamaha-Team mit dem passenden Namen ‹Zeus Motorsport›.

Bereits um 13:00 Uhr Ortszeit fand das zweite Training statt, die Bedingungen hatten sich deutlich gebessert. Zwar gab es in allen Sektoren noch feuchte Stellen, aber die Sonne schien und die Ideallinie war weitgehend trocken. Aber die Verhältnisse waren trügerisch, was ein Sturz auf der Out-Lap von Ondrej Vostatek (Triumph) zeigte.

In 1:48,793 min auf seiner ersten fliegenden Runde fuhr Adrian Huertas (Kawasaki) aus dem Stand 12 sec schneller als am Vormittag und mit jeder Runde wurden die Bedingungen besser. Der Spanier war in der ersten Viertelstunde der dominierende Pilot und führte zeitweise um über 1,5 sec. Nach 15 Minuten fuhr Valentine Debise (Yamaha) bis auf 0,4 sec an den Kawasaki-Piloten heran, Marcel Schrötter lag mit seiner MV Agusta als Dritter 0,7 sec zurück.

Dann übernahm Weltmeister Nicolò Bulega das Kommando und setzte sich bei noch 25 Minuten mit einer 1:45,751 min an die Spitze. Von den Rekorden war aber auch der Ducati-Pilot noch weit entfernt – den Rundenrekord stellte 2021 Dominique Aegerter auf Yamaha in 1:42,329 min auf.

Fortan pushten sich Bulega und der Vizemeister Stefano Manzi (Yamaha) im Fernduell zu immer schnelleren Zeiten. In 1:44,953 min blieb aber nur der Ducati-Pilot unter der Marke von 1:45 min.

In den letzten zehn Minuten waren die meisten Kurven komplett trocken und die Piloten gingen für ihren letzten Versuch mit neuen Reifen auf die Strecke. Den Anfang machte Barni-Ass Yari Montella (Ducati) mit der vorläufig schnellsten Runde in 1:44,467 min. In 1:43,171 min sorgte dann aber wieder Bulega für die erst ernst zu nehmende Rundenzeit – der Italiener führt um 1,3 sec vor Montella, Can Öncü (Kawasaki) und Federico Caricasulo (Ducati).

Die Bestzeit von Bulega hielt in den letzten fünf Minuten jedem Angriff stand. Platz 2 mit 0,6 sec Rückstand sicherte sich Montella, Dritter wurde Manzi. Marcel Schrötter belegte das gesamte Training über einen Platz in den Top-6, mit seiner letzten Runde in 1:44,110 min sicherte sich der Bayer den vierten Platz.

Gaststarter und IDM-Vize Melvin van der Voort strandete mit einem technischen Problem an seiner Yamaha nach nur zwölf Minuten in Kurve 13. Erst kurz vor dem Ende ging der Niederländer wieder auf die Strecke und fuhr auf den soliden achten Platz nach vorn.