Marcel Schrötter: Erster SSP-Sieg im letzten Anlauf?

Schon vor dem Finale in Jerez steht Marcel Schrötter als WM-Dritter fest. Der Bayer hat am Wochenende bereits seine zweite Saison mit MV Agusta im Kopf, hofft aber auch auf seinen ersten Supersport-Sieg.

Seit Lauf 2 in Portimão steht Marcel Schrötter als Dritter der Supersport-WM 2023 fest. Der MV Agusta-Pilot erreichte damit in seiner Rookie-Saison die beste WM-Platzierung seiner Karriere. In 22 Rennen erreichte der Bayer sechs zweite und einen dritten Platz, nur sechsmal verpasste er die Top-5 und war im Ziel nie schlechter als Achter.

Leser von SPEEDWEEK.com wissen seit 9. Oktober, dass der 30-Jährige auch im nächsten Jahr mit dem italienischen Hersteller an den Start gehen wird. Entsprechend ist Schrötters Herangehensweise für das Saisonfinale in Jerez: Zum einen dient es der Vorbereitung auf die nächste Saison, gleichzeitig hofft er auf den noch fehlenden Sieg.

«Es ist schade, dass die Saison so schnell vorbeigegangen ist. Ich könnte locker noch zwei oder drei weitere Rennen fahren», meint Schrötter, der aus der Moto2 deutlich mehr Rennwochenende gewohnt war. «Trotzdem freue ich mich darauf, auch weil Jerez eine Strecke ist, die ich sehr gut kenne. Es wird auch deshalb interessant sein, weil wir ein paar kleine Dinge am Motorrad ausprobieren wollen, die für das nächste Jahr interessant sein könnten. Ich bin sehr neugierig darauf, wie diese Dinge funktionieren werden und wie das Ganze aussehen wird. In dieser Hinsicht ist es wichtig, Daten und Informationen zu sammeln, um eine bestimmte Richtung für die nächste Saison einzuschlagen. Außerdem haben wir nächste Woche noch einen Test in Portimão, der demselben Zweck dienen sollte.»

Schrötter weiter: «Aber jetzt steht erst einmal das Saisonfinale auf dem Programm, wo ich alles geben werde, um zumindest in beiden Rennen auf dem Podium zu stehen, und hoffentlich können wir etwas ernsthafter um den Sieg kämpfen.»