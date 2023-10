Bestes Team: Ten Kate will den dritten Titel in Serie

Mit Nicolò Bulega konnte Ducati in diesem Jahr erstmals die Fahrer- und Herstellerwertung der Supersport-WM gewinnen. Für die Teamwertung ist jedoch Ten Kate Yamaha der Favorit.

Nur Stefano Manzi vom Yamaha-Team Ten Kate konnte Nicolò Bulega über weite Teile der Supersport-WM 2024 Paroli bieten, dennoch krönte sich der Aruba.it Ducati-Pilot in Portimão vorzeitig zum Weltmeister und brachte damit auch den Gewinn der Herstellerwertung für Ducati in trockene Tücher. Einzig die Entscheidung über das beste Team steht beim Finale in Jerez am kommenden Wochenende noch aus.

Und für diese Disziplin ist Aruba.it Ducati nur dritte Wahl, denn hier in die laufen die Ergebnisse beider Fahrer eines Teams ein! Angeführt wird die Wertung von Ten Kate (513 P.) vor MV Agusta (461) und Aruba.it (453 P.). Bei zwei Rennen und zwei Fahrern sind an einem Rennwochenende maximal 90 Punkte zu gewinnen, mit nur einem Fahrer maximal 50 Punkte.

Mit Dominique Aegerter hat Ten Kate die Teamwertung 2021 und 2022 gewonnen. Nun stehen die Chancen gut, den dritten Sieg in Serie einzufahren. «Leider ist es bereits das letzte Rennwochenende der Saison. Der Rennsport ist immer noch das, was wir am meisten lieben, und es ist schade, dass es das letzte in diesem Jahr ist», bedauert Teammanager Kervin Bos. «Bislang war es eine sehr gute Saison, und auch in diesem Rennen steht viel auf dem Spiel. Wir werden unser Bestes geben, um die Teammeisterschaft zum dritten Mal in Folge zu gewinnen. Wir hoffen, dass beide Fahrer viele Punkte holen können, dann sollten wir den Titel wieder gewinnen können.»

Die zuletzt aufstrebende Performance von Jorge Navarro half dem niederländischen Team in Portimão, den Vorsprung auf komfortable 52 Punkte auszubauen. «Stefano war die ganze Saison über grundsolide, und wir erwarten, dass sich dieser Trend mit ihm fortsetzt», meinte Bos. «Jorge mag Jerez und in Portimão stand er zum ersten Mal auf dem Podium, also hoffen wir, dass wir die Saison mit ihm auf diese Weise beenden können.»