Stefano Manzi: Heimsiege schmeckten besonders süß

In der Supersport-WM 2023 war Stefano Manzi der Einzige, der Weltmeister Nicolò Bulega (Ducati) in Bedrängnis bringen konnte. Der Yamaha-Pilot blickt zurück auf seine erste Saison mit Ten Kate und nach vorn auf 2024.

Seit 2022 fährt Stefano Manzi die Supersport-WM. Im ersten Jahr mit Triumph sorgte der Italiener in Lauf 1 in Portimão für den ersten Sieg eines Next-Generation-Bikes, es war auch der erste Sieg von Triumph in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft. Mit dem Wechsel zum niederländischen Yamaha-Team Ten Kate avancierte der VR46-Pilot zum konstanten Podiumsanwärter.

Mit vier Siegen und 17 Podestplätzen aus 24 Rennen sammelte Manzi 408 WM-Punkte. In einem normalen Jahr hätte das für den Gewinn der Weltmeisterschaft gereicht, doch Ducati-Ass Nicolò Bulega dominierte mit 16 Siegen und 21 Top-3-Resultaten.

Dennoch blickt der Yamaha-Pilot zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. «Es gab keine wirklich schwierigen Momente, aber zu Saisonbeginn lief es am Samstag nicht sonderlich gut. Ich wurde vielleicht Fünfter oder Sechster, am Sonntag schaffte ich es dann auf das Podium», grübelte Manzi im Gespräch mit Corsedimoto. «Das war die anfängliche Schwierigkeit, was sich im Laufe des Jahres verbesserte. Im Qualifying konnten wir immer in der ersten Reihe stehen, höchstens in der zweiten. Zu Beginn des Jahres, abgesehen von der Pole in Australien, war ich nur Achter oder Neunter.»

Von seinen vier Siegen erzielte Manzi drei bei Heimrennen. «Der beste Moment war der erste Heimsieg in Misano, auch weil er unerwartet kam: Ich startete von ganz hinten und das Rennen war wirklich fantastisch. Ich würde auch Imola mit einem fantastischen Doppelsieg hinzufügen», erinnert sich der 24-Jährige. «Der schlimmste Augenblick war, als ich merkte, dass ich nicht mehr um die Meisterschaft kämpfte – das war in Magny-Cours. Ich stand zweimal auf dem Podium, fiel aber dennoch zurück. Das war schwer zu schlucken.»

In seiner zweiten Yamaha-Saison gilt Manzi als Favorit auf den Titelgewinn. «Jedes Jahr hat seine eigene Geschichte. Ein Reset ist notwendig und wir dürfen uns nicht auf den Lorbeeren dieses Jahres ausruhen», will der Italiener davon nichts wissen. «Es wird eine schwierige Saison werden, das Niveau wird weiter steigen. Schon dieses Jahr war es nicht einfach, es gab viele schnelle Fahrer. Aber ich denke, wir haben auch unsere Karten, um uns zu verbessern und unser Bestes zu geben.»