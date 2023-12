Orelac Ducati besetzt: Nur zwei V2 für 2024 frei

Nachdem das Ducati-Team Orelac mit Lorenzo Baldassarri einen Top-Piloten verpflichtet hatte, ist nun auch die zweite Panigale V2 vergeben. Erwartungsgemäß wurde Federico Fuligni bestätigt.

2024 konzentriert sich das spanische Orelac-Team auf die Supersport-WM, das Superbike-Projekt mit der nicht konkurrenzfähigen Kawasaki wurde beerdigt. «Ducati ist zwar teuer, bei ihnen bekommt man aber das gute Material. Bei Kawasaki ist das nicht so», sagt Teammanager Nacho Calero gegenüber SPEEDWEEK.com.

Der ehemalige Rennfahrer Nacho ist der Sohn des Eigentümers José Calero. Der Teamname Orelac ist der Familienname rückwärts geschrieben. Das Team ist in der mittleren Hubraumkategorie seit 2015 dabei, nach der Saison 2021 erfolgte der Wechsel von Kawasaki auf Ducati. Wie in der abgelaufenen Saison werden zwei Panigale V2 zum Einsatz kommen.

Nachdem die Zusammenarbeit mit Raffaele De Rosa beendet wurde, benötigte Orelac ein neues Aushängeschild und verpflichtete vor wenigen Tagen mit Lorenzo Baldassarri den Vizeweltmeister der Saison 2022 (auf Yamaha). Zweiter Fahrer bleibt, das wurde am Dienstag bestätigt, der Federico Fuligni. Der 28-Jährige trägt zum Budget bei, weniger zu den Ergebnissen. Das einzige einstellige Finish hatte der Italiener als Siebter im chaotischen zweiten Lauf in Most, als Honda-Pilot Tarran Mackenzie auf feuchter Piste ein Überraschungssieg gelang.

Übrigens: Federico ist der ältere Bruder von Filipo Fuligni, der in Estoril 2022 im zweiten Lauf nach einem Highsider einen mehrfachen Beckenbruch erlitt und mehrere Monate benötigte, bis er selbständig laufen konnte. Der 24-jährige Filipo gilt als der Schnellere der Brüder. In vier Rennen als Gast- und Ersatzfahrer holte er im vergangenen Jahr identische zehn WM-Punkte wie sein Bruder in 18 Rennen.

Von den Ducati-Teams der Supersport-WM 2024 hat nur D34G noch keinen Fahrer bestätigt, wo sich die Verhandlungen mit Oli Bayliss in die Länge ziehen.