Stefano Manzi: Ten-Kate-Teampräsentation statt Sofa

Weil Weltmeister Nicolò Bulega (Ducati) in die Superbike-Kategorie aufsteigt, gilt Vize Stefano Manzi vom Yamaha-Team Ten Kate als Favorit für die Supersport-WM 2024. Vor einem Jahr war der Italiener planlos.

Am Donnerstag fand in Nieuwleusen die Teampräsentation von Ten Kate Yamaha für die Supersport-WM 2024 statt. Neben dem neuen Hauptsponsor Pata und Neuzugang Glenn van Straalen war Stefano Manzi der Star der Veranstaltung.

Der Italiener fährt seine zweite Saison für das niederländische Team. Mit vier Siegen und 17 Podestplätzen wurde der 24-Jährige in diesem Jahr Vizeweltmeister. Manzi wechselte 2022 von der Moto2 mit Triumph in die mittlere Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft und sorgte in Portimão für den ersten Sieg eines Next-Generation-Bikes.

Dennoch wäre er bei der Vergabe der Startplätze für die nächstjährige Supersport-WM fast leer ausgegangen. «Zunächst einmal bin ich sehr froh, im Dezember bei der Teampräsentation zu sein, denn letztes Jahr saß ich zu diesem Zeitpunkt noch zu Hause und hatte keine Pläne für die nächste Saison», erinnerte sich Manzi. «Wir haben 2023 den zweiten Platz in der Supersport-Weltmeisterschaft belegt und können mit der Saison sehr zufrieden sein, auch wenn wir die Meisterschaft nicht gewonnen haben. Nächstes Jahr werde ich mit demselben Team arbeiten und mein Ziel ist es, so weiterzumachen wie in diesem Jahr, hart zu arbeiten, aber auch die Zeit auf der Strecke zu genießen. Da wir mit der gleichen Gruppe von Leuten zusammenbleiben, denke ich, dass wir vom ersten Test an näher dran sein können.»

Für Ten Kate hatte die Verlängerung von Manzi hinsichtlich der Konstanz Priorität. «Wir sind sehr stolz darauf, dass wir Stefano für ein zweites Jahr an uns binden konnten. Mit der Erfahrung, die wir durch eine zweite Saison mit demselben Fahrer gewonnen haben, können wir die Früchte ernten», weiß Teammanager Kervin Bos. «Ich erwarte große Dinge von Stefano im Jahr 2024, nachdem er bereits in der vergangenen Saison zu den besten Fahrern in der Supersport-WM zählte.»