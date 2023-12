Neuer Hauptsponsor und Name: Euphorie bei Ten Kate

Das Fahrerduo Stefano Manzi und Glenn van Straalen steht für die Supersport-WM 2024 schon länger fest. Was hinter dem neuen Teamnamen Pata Yamaha Ten Kate Racing steckt.

In der Superbike-WM tritt das Yamaha-Factory-Team seit der werksseitigen Rückkehr 2016 in den Farben und unter dem Namen von Snackhersteller Pata an.



Das Design der Supersport-Maschinen von Stefano Manzi und Glenn van Straalen, dem neuen Fahrerduo von Ten Kate Racing, ist an jenes der Superbikes angelehnt, das Pata-Logo prangt groß auf beiden Seiten der Verkleidung. Das gesteigerte Engagement der italienischen Firma sowie von Motorradhersteller Yamaha spiegelt sich auch im 2024er-Teamnamen wider: Dieser lautet Pata Yamaha Ten Kate Racing.

Heute wurde das Team in den Räumlichkeiten von Ten Kate Racing in Nieuwleusen in den Niederlanden vorgestellt. Die Aufgabenstellung für nächste Saison ist eindeutig: Stefano Manzi, der dieses Jahr mit vier Siegen und 17 Podestplätzen hinter Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) Vizeweltmeister wurde, soll die Nummer 1 zum erfolgreichsten Team zurückholen.

«Es ist der 14. Dezember 2023 und wir stellen bereits unser Team für die Saison 2024 vor», leitete Teammanager Kervin Bos die Präsentation ein. «Wir konnten früh zwei Fahrer verpflichten und können somit auch unsere Pläne frühzeitig bekanntgeben. Das ist im Hinblick auf die Vorbereitung für die nächste Saison ein großer Vorteil. Wir haben eine große Anzahl neuer niederländischer Sponsoren, die uns diesen Schritt ermöglichen. Die Besetzung der Mannschaft ändert sich nicht, das ist eine weitere Stärke von uns.»

Der 36-Jährige weiter: «Da unser GYTR Pro Shop in den letzten drei Jahren enorm gewachsen ist, werden die Beziehungen zwischen Yamaha Motor Europe und Ten Kate immer stärker, darauf sind wir enorm stolz. Deshalb werden wir in der nächsten Saison Pata als Titelsponsor auf unseren Motorrädern sehen, ein Unternehmen, das schon in der Vergangenheit Titelsponsor von Ten Kate Racing war. Wir sind sehr stolz darauf, ein Yamaha-Rennteam zu sein und mit unserem GYTR Pro Shop einer der wichtigsten Partner von Yamaha in Europa. Wir haben spezielle Pläne für die Rennen in Assen und Misano.»