Großer Tag für das Team WRP Triumph: Erste Bilder

Erstmals tritt das Team WRP - RT Motorsports by SKM 2024 in der Supersport-WM an. Mit der tschechischen Firma Wepol steht ein starker Sponsor dahinter, Triumph freut sich über zwei zusätzliche Fahrer.

Am Samstagabend war es so weit: Nach Monaten intensiver Vorbereitung präsentierte sich das Team WRP - RT Motorsports by SKM im tschechischen Novy Bydzov, östlich von Prag, den geladenen Gästen.

Hinter RT Motorsports steht Teammanager Rob Vennegoor aus den Niederlanden, SKM ist die Tuningfirma des Deutschen Frank Krekeler, die schon jahrelang erfolgreich in der Supersport-300-WM unterwegs sind und fünf Laufsiege erobern konnten. 2021 wurde das Duo mit dem Engländer Tom Booth-Amos Vizeweltmeister.



WRP ist das Kürzel für Wepol Racing Parts, eine Unternehmenstochter der Wepol-Gruppe. Die Tschechen um Eigentümer Ludek Weak haben als Hersteller von Kabelkonfektionen, elektrischen Komponenten und Kunststoffspritzgussteilen einen hervorragenden Ruf.



Als Partner für den Aufstieg in die Supersport-Klasse wurde nicht wie bei den 300ern Kawasaki gewählt, sondern Triumph. Damit hat der britische Hersteller in der kommenden Saison vier Motorräder in der Startaufstellung: Tom Booth-Amos und Ondrej Vostatek im PTR-Team von Simon Buckmaster sowie Jorge Navarro und John McPhee für die tschechisch-niederländisch-deutsche Troika aus WRP, RT und SKM.



«Mit WRP Racing - RT Motorsports by SKM - Triumph haben wir ein unglaublich talentiertes Team aufgestellt», ist Teammanager Vennegoor überzeugt. «Wir verfügen nicht nur über erfahrene Piloten, sondern auch über umfassendes Fachwissen in allen Bereichen, die für erfolgreichen Rennsport erforderlich sind.»