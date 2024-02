Phillip Island, Session 1: Ducati kratzt am Rekord

Yari Montella aus dem Team Barni Spark Ducati führt die Zeitenliste nach der Hälfte des Supersport-WM-Tests am Montag auf Phillip Island an. Marcel Schrötter (MV Agusta) ist 9., Marcel Brenner (Kawasaki) 15.

Der australische Sommer auf Phillip Island hält sich zurück: Am Montag sollte es nicht wärmer als 18 Grad Celsius werden, doch zum Mittag kam die Sonne heraus und das Thermometer kletterte auf immerhin 20 Grad. Für das Rennwochenende sind ähnliche Temperaturen vorhergesagt, lediglich in den Tagen dazwischen wird es schöner. Am wärmsten soll es mit 28 Grad am Donnerstag sein.

Durch den veränderten Testplan spielt sich die gesamte Action auf der Strecke für die Supersport-Piloten am Montag ab, am Dienstag sind die Superbike-Fahrer im Einsatz.



Gefahren wird an beiden Tagen von 9.10 bis 13.10 Uhr und von 13.40 bis 17.40 Uhr, Phillip Island ist gegenüber MEZ zehn Stunden voraus.



Der Testauftakt am Montagvormittag war schleppend, in der ersten halben Stunde gingen nur eine Handvoll Fahrer auf die Strecke. Nach der ersten Stunde hatten immerhin 22 der 27 Männer mindestens eine Runde gedreht, Vizeweltmeister Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) lag mit 1:33,564 min an der Spitze.



Die Vorhersagen bezüglich des neuen Asphalts bestätigen sich: Er ist sehr schnell, aber auch aggressiv und reifenfressend. «Nach sechs Runden ist der Hinterreifen hinüber», sagten mehrere Teamchefs übereinstimmend.



Die Hauptaufgabe für die Teams besteht darin, die Federelemente und Elektronik ihrer Motorräder so abzustimmen, dass sie möglichst sanft mit dem Hinterreifen umgehen. «Ich rechne mit einem Boxenstopp für das Rennen», schmunzelte Superbike-Ass Toprak Razgatlioglu, der seinen türkischen Landsleuten Can Öncü und Bahattin Sofuoglu mit Rat zur Seite steht.



Nach drei Stunden führte der ehemalige Vizeweltmeister Federico Caricasulo, dessen neues Team Motozoo dieses Jahr mit Bikes von MV Agusta antritt. 1:32,529 min war bereits auf einem sehr hohen Niveau.



Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde auf Phillip Island drehte Sandro Cortese (Yamaha) 2018 mit 1:33,072 min. Den Pole-Rekord hält Andrea Locatelli (Yamaha) mit 1:32,176 min, aufgestellt 2020.



In der letzten Stunde vor der 30-minütigen Mittagspause führte erst Adrian Huertas als Nachfolger von Weltmeister Nicolo Bulega bei Aruba.it Ducati, dann Yari Montella aus dem Team Barni Spark Ducati. Der Italiener fuhr 1:32,277 min, ihm fehlt damit nur eine Zehntelsekunde zum Pole-Rekord.



Mit Lucas Mahias (GMT94 Yamaha), dem Weltmeister von 2017 und neunfachen Sieger, sowie Lorenzo Baldassarri (Orelac Ducati), dem Vize von 2022 und vierfachen Sieger, kehrten zwei hochkarätige Fahrer in die Klasse zurück, sie liegen derzeit auf den Positionen 5 und 16.



Der WM-Dritte Marcel Schrötter verzichtete auf die ersten 80 Minuten, weil sein Team MV Agusta Reparto Corse Änderungen an der Software der Elektronik vornehmen musste und die zur Verfügung stehenden sieben Sätze Reifen ohnehin nicht für den ganzen Tag reichen. Zur Halbzeit liegt der einzige Deutsche im Feld auf Platz 9.



Der Schweizer Marcel Brenner (Viamo Kawasaki) mischt nach einem Jahr Abstinenz ebenfalls wieder mit und ist derzeit 15.



Schnellster aus dem Triumph-Quartett ist Tom Booth-Amos (PTR) auf Platz 8, Öncü als bester Kawasaki-Fahrer ist 13.



Das Trauerspiel bei Honda setzt sich fort: Kairul Idham Pawi und Klassenneuling Kaito Toba liegen derzeit auf den Rängen 22 und 25.

Zeiten Supersport-Tests Phillip Island, Montag, 1. Session:

1. Yari Montella (I), Ducati, 1:32,277 min

2. Adrian Huertas (E), Ducati, +0,093 sec

3. Federico Caricasulo (I), MV Agusta, +0,252

4. Stefano Manzi (I), Yamaha, +0,258

5. Lucas Mahias (F), Yamaha, +0,453

6. Valentin Debise (F), Yamaha, +0,595

7. Oliver Bayliss (AUS), Ducati, +0,634

8. Tom Booth-Amos (GB), Triumph, +0,692

9. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, +0,727

10. Jorge Navarro (E), Triumph, +0,741

11. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, +0,834

12. Tom Toparis (AUS), Yamaha, +0,971

13. Can Öncü (TR), Kawasaki, +0,979

14. Niccolo Antonelli (I), Ducati, +1,145

15. Marcel Brenner (CH), Kawasaki, +1,167

16. Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +1,290

17. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, +1,401

18. Niki Tuuli (FIN), Ducati, +1,403

19. Anupab Sarmoon (T), Yamaha, +1,450

20. Yeray Ruiz (E), Yamaha, +1,785

21. Ondrej Vostatek (CZ), Triumph, +1,859

22. Khairul Idham Pawi (MAL), Honda, +1,902

23. John McPhee (GB), Triumph, +2,079

24. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, +2,321

25. Kaito Toba (J), Honda, +2,779

26. Hikari Okubo (J), Kawasaki, +3,327

27. Krittapat Keankum (T), Yamaha, +3,367