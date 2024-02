Viel Lob für MV Agusta: Caricasulo spricht von Moto2

Das Team Motozoo ist neu bei MV Agusta, Fahrer Federico Caricasulo ebenso. Und doch schafften sie es, während der Supersport-Tests am Montag auf Phillip Island den Pole-Rekord zu unterbieten – Platz 2!

Weil sich Piotr Biesiekirski (Althea Ducati) bei seinem Sturz in der letzten Stunde des Montag-Tests eine Kopfverletzung sowie Gehirnerschütterung zuzog und vorsorglich mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Melbourne geflogen wurde, fiel die Zeitenjagd aus – neun Minuten vor dem offiziellen Ende wurde abgebrochen.

Dadurch blieb Yari Montella aus dem Team Barni Spark Ducati an der Spitze, winzige 0,062 sec hinter ihm platzierte sich Federico Caricasulo aus dem Team Motozoo MV Agusta als Zweiter. Beide fuhren schneller als Andrea Locatelli (Yamaha) bei seinem Pole-Rekord (1:32,176 min) auf Phillip Island.

«Ich habe erwartet, dass ich mit diesem Motorrad schnell bin», erzählte Caricasulo beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Trotzdem müssen wir uns noch in vielen Bereichen verbessern. Unsere Rennpace muss besser werden und ich weiß noch nicht in jeder Situation, was ich zu tun habe, weil für uns alles neu ist. Mit diesem Motorrad kann man auch leicht in die falsche Richtung arbeiten, es ist kompliziert. Verglichen mit den anderen Bikes ist dieses mehr für den Rennsport gebaut. Es ist sensibler, auf alles, was du tust, folgt eine starke Reaktion. Das Motorrad ist steifer als die Ducati, du kannst jede Kleinigkeit am Set-up gleich spüren. Sie ist mehr wie ein Moto2-Bike. Deshalb ist es nicht einfach, immer gleich eine gute Abstimmung zu finden. Und sobald du aus dem Abstimmungsfenster fällst, hast du das Gefühl, dass sich das Bike kaum noch fahren lässt.»

«Ich wurde zwar Zweiter, war aber der Erste, der auf Phillip Island unter 1:32 min fuhr», grinste der Vizeweltmeister von 2019. «Auf einer Strecke mit so viel Historie ist das schön, der neue Asphalt hat geholfen.»