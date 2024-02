Adrian Huertas: Pole und Sturz beim Ducati-Debüt

Als Nachfolger für Supersport-Weltmeister Nicolò Bulega verpflichtete Aruba.it Ducati Adrian Huertas. Der Spanier holte im Qualifying beim Saisonauftakt auf Phillip Island standesgemäß die Pole, aber er stürzte auch.

Als 300er-Weltmeister 2021 mit Kawasaki hatte sich Adrian Huertas einen Namen gemacht. In zwei Jahren Supersport-WM mit der betagten ZX-6R kam er nicht über Rang 12 der Gesamtwertung hinaus, zeigte teilweise aber eine starke Performance. Als Nachfolger von Supersport-Weltmeister Nicolò Bulega hat der 20-Jährige mit dem Team Aruba.it Ducati die Chance seines Lebens.

Die erste Gelegenheit, sein Talent unter Beweis zu stellen, nutzte der Spanier. Beim Meeting auf Phillip Island fuhr der Ducati-Pilot in der Superpole in 1:31,407 min die schnellste Zeit – das war Bulega vor einem Jahr nicht gelungen.

Aber Huertas stürzte in der Schlussphase des Qualifyings bei hoher Geschwindigkeit und wurde ins Medical-Center transportiert – eine Vorsichtsmaßnahme. «Mir geht es gut, ich bin 100 Prozent in Ordnung und bereit für das erste Rennen am Samstag», gab Huertas auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com im Fahrerlager von Phillip Island Entwarnung. «Es war ein an sich kleiner Sturz. Ich pushte am Limit, weil ich eine noch bessere Rundenzeit für möglich hielt, aber es war ein wenig zu viel. Plötzlich riss der Grip ab und ich hatte einen Highsider.»

Auch wenn sich die Prellungen erst am Samstag bemerkbar machen werden, ist Huertas für das Rennen optimistisch. Wie in der Superbike-WM ist auch in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft ein Boxenstopp verpflichtend.

«Ich kann eine sehr hohe Pace fahren. Wegen der Flag-to-Flag-Rennen habe ich aber keinen großen Vorteil auf die anderen Fahrer, aber ich werde um den Sieg ein Wörtchen mitreden», kündigte Huertas an. «Ich bin überzeugt, dass ich mit Aruba Ducati alle Mittel habe, um in diesem Jahr Großes zu leisten. Sie haben es bereits mit Nicolò bewiesen und hier haben wir mit der Pole einen guten Anfang gemacht.»