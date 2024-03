Supersport-WM 2024 ab Barcelona komplett: 32 Piloten

Wenn am 22. März in Barcelona die Supersport-WM 2024 das freie Training absolviert, sind erstmals auch die Piloten der WorldSSP Challenge dabei. Und wir erleben das Debüt von QJ Motor.

Ab dem Europaauftakt in Barcelona vom 22. bis 24. März wächst das Teilnehmerfeld der Supersport-WM 2024 um sechs Piloten auf 32 Fahrer, zzgl. etwaiger Gaststarter. Diese sechs Fahrer nehmen im Rahmen der europäischen Events an einer gesonderten Wertung teil, die sogenannte WorldSSP Challenge. Weil es mit Phillip Island im diesjährigen Kalender aber nur ein Überseerennen gibt, können diese Fahrer auch in der WM-Wertung eine vordere Position erreichen.

Mit Federico Fuligni (Orelac Racing), Tom Edwards (D34G) und Simone Corsi (Renzi Corse) ergänzen drei weitere Ducati 955 V2 die Startaufstellung. Von diesem Trio ist der frühere GP-Pilot Corsi am stärksten einzuschätzen. Der 36-Jährige ist aktueller Champion der italienischen Supersport-Serie, allerdings auf Yamaha.

Das neue MV Agusta-Team Motozoo bringt, wie schon 2023, Luke Power an den Start. Kurios: Mit Power und Edwards bestreiten zwei Australier nur die Europarennen, beim Saisonauftakt auf Phillip Island waren sie Zuschauer.

Eine zusätzliche Kawasaki wird von Gabriele Giannini vom Team Prodina pilotiert.

Mit Spannung wird das Supersport-Debüt von QJ Motor erwartet, allerdings ist nicht bekannt, wie weit der chinesische Hersteller mit seinen Vorbereitungen vorangekommen ist. Noch ist das Motorrad nicht homologiert. Ob Routinier Raffaele De Rosa beim Barcelona-Test und anschließend am Rennwochenende dabei ist, bleibt abzuwarten.