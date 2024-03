Barcelona FP1: Montella & Schrötter zeitgleich Erster

Auf die Tausendstelsekunde waren die beiden Führenden der Supersport-WM 2024, Yari Montella und Marcel Schrötter, im ersten freien Training auf dem Circuit de Catalunya nahe Barcelona gleich schnell.

Marcel Schrötter (MV Agusta) hatte als einziger deutscher Teilnehmer in der Supersport-WM ein starken Saisonauftakt in Australien und ist nach den Rängen 3 und 2 vor den Rennen in Katalonien an diesem Wochenende Gesamtzweiter. Überragend war auf Phillip Island Yari Montella (Barni Spark Ducati), der beide Rennen gewann.

Für die erste nennenswerte Bestzeit im ersten freien Training am Freitagvormittag sorgte Triumph-Neuling Jorge Navarro (WRP) mit 1:45,577 min, zur Halbzeit der 40-minütigen Session lag der Spanier 0,168 sec vor Ex-Weltmeister Lucas Mahias (GMT94 Yamaha). Es folgten Can Öncü (Kawasaki Puccetti), Schrötter, Vizeweltmeister Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) sowie Montella.



Navarro konnte sich zehn Minuten vor Schluss auf 1:45,451 min steigern, zum Streckenrekord von Domi Aegerter (2022, Yamaha, 1:43,983 min) fehlen aber noch fast 1,5 sec.



In den letzten fünf Minuten konnten sich zahlreiche Piloten mit neuen Reifen verbessern. Erst preschte Mahias auf Platz 1, dann Schrötter, dann Montella.



Mit 1:44,884 min fuhren Montella und Schrötter die identische Zeit und belegen damit die Positionen 1 und 2. Es folgen Öncü, Mahias und Navarro.



Der Schweizer Marcel Brenner (Viamo MTM Kawasaki), der lediglich drei Punkte aus Australien mit nach Hause brachte, beendete das Training in Montmelo als 18.