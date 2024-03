Marcel Brenner will die Wende: Kawasaki-Test in Assen

Nach zwei Supersport-Meetings steht Marcel Brenner nur auf WM-Rang 21. Für bessere Ergebnisse wird der Schweizer mit seinem Kawasaki-Team MTM in Assen testen – und Klartext reden!

So hatte sich Marcel Brenner seine Rückkehr in die Supersport-WM nicht vorgestellt. Nach den Meetings auf Phillip Island Ende Februar und dem Circuit de Catalunya vergangenes Wochenende steht der 26-Jährige mit einer bescheidenen Ausbeute von nur drei Punkten da. Nur im ersten Lauf in Australien erreichte der Schweizer als 13. die Punkteränge.

Nachdem Brenner am vergangenen Wochenende in Barcelona die Top-10 angepeilt hatte, aber nur die Plätze 19 und 27 erreichte, müssen neue Wege eingeschlagen werden. Dies will der Kawasaki-Pilot im Rahmen eines Tests am kommenden Dienstag in Assen erreichen.

«Zum Glück haben wir einen Test in Assen, wo wir vieles ausprobieren und testen müssen. Dabei wird es auch um die Art und Weise gehen, wie wir arbeiten, denn ich bin nicht ganz zufrieden und wir sind uns auch nicht immer einig», verriet der Berner. «Der Test in Assen muss also wegweisend sein, damit wir für das Rennen in vier Wochen besser aufgestellt sind. Was den Speed angeht, passt es, wie wir in der Superpole gesehen haben. Daher war es seltsam, dass wir im Rennen eineinhalb bis zwei Sekunden langsamer waren. Das zeigt sehr deutlich, dass etwas schiefgelaufen sein muss.»

Das Meeting in Assen findet vom 19. bis 21. April statt. Vor zwei Jahren hatte Brenner auf der niederländischen Traditionspiste im zweiten Lauf einen zwölften Platz eingefahren.