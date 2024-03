PTR Triumph: «Enttäuschend, müssen besser werden»

Das britische PTR-Team hat sich früh zur Supersport Next Generation mit Triumph bekannt, konnte bisher aber nur Achtungserfolge erzielen. Die diesjährige WM-Saison begann anders als erhofft.

Mit Ducati, MV Agusta und Yamaha fuhren in der Supersport-WM 2024 bereits drei von fünf engagierten Marken auf das Podium, nur Triumph und – verständlicherweise – Neueinsteiger QJMotor haben die Top-3 bisher verpasst.

Bester Triumph-Pilot ist Jorge Navarro vom neuen Supersport-Team Wepol Racing. Nur der Spanier erreichte mit siebten Plätzen bisher einstellige Ergebnisse und belegt in der Gesamtwertung den neunten Rang. Zumindest lieferte der 28-Jährige den Beweis, dass die Street Triple 765 RS in den Top-10 mithalten kann.

PTR Triumph, das dem britischen Hersteller einst über ein Entwicklungsjahr in der BSB den Weg zurück in die Weltmeisterschaft ebnete, ist mit seinen Piloten von solchen Ergebnissen aber weit entfernt. Tom Booth-Amos erreichte in den bisher vier Rennen auf Phillip Island und in Barcelona einen Sturz sowie die Plätze 13, 13 und 15. Teamkollege Ondrej Vostatek schaffte bisher nur im ersten Rennen in Australien als 14. eine Platzierung in den Punkten.

Die Geduld von Teamchef Simon Buckmaster wird auf eine harte Prüfung gestellt. «Bei den Wintertests war das Gefühl gut, und jetzt, in der Hektik der Rennen, ist es das nicht mehr», stöhnte der ehemalige Rennfahrer. «Im Fall von Tom finden wir nicht die Balance und das Feedback, um die Ergebnisse zu erzielen, zu denen wir in der Lage wären. Wahrscheinlich müssen wir zu der Balance zurückkehren, die wir 2022/23 hatten, was auf den ersten Blick vielleicht nicht die beste Richtung ist, aber es ist das Naheliegendste. Es ist enttäuschend, wir müssen uns neu gruppieren, auf die Rennstrecke zurückkehren und die Ergebnisse holen. Man kann sehen, dass wir Fortschritte gemacht haben, wir haben einen Schritt gemacht, aber es ist einfach nur enttäuschend.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Barcelona © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Adrian Huertas © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Huertas vor Montella © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Bahattin Sofuoglu © Gold & Goose Federico Caricasulo © Gold & Goose Schrötter und Manzi © Gold & Goose Valentin Debise © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Öncü und Manzi © Gold & Goose Adrian Huertas © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Glenn van Straalen © Gold & Goose Jorge Navarro © Gold & Goose Adrian Huertas gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Manzi, Huertas, Schrötter © Gold & Goose Stefano Manzi gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Schrötter, Manzi, Mahias Zurück Weiter

Buckmaster wurde in den Saisons 2022 und 2023 von Stefano Manzi und Niki Tuuli mit Podestplätzen und regelmäßigen Top-5-Finishs verwöhnt!

Der 19-jährige Tscheche ist seit Most 2023 im Team und scheint insgesamt noch zu unerfahren, um bei Triumph die Impulse setzen zu können. «Er muss das Selbstvertrauen finden, um nach vorn zu kommen», weiß Buckmaster. «Es ist enttäuschend nach all der Arbeit, die das Team investiert hat. Aber wir haben mit Tom Fortschritte gemacht, die Rundenzeiten waren besser. Wir können nur auf Assen schauen. Wir müssen besser werden, so einfach ist das.»