Assen, Lauf 2: Van Straalen holt Ten-Kate-Heimsieg

Das Meeting in Assen endete mit dem Heimsieg im zweiten Lauf der Supersport-WM 2024 von Glenn van Straalen (Ten Kate Yamaha). Marcel Schrötter (MV Agusta) wurde Neunter. Adrian Huertas (Ducati) ist neuer WM-Leader.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen der beiden Supersport-Serien wird ab diesem Jahr nach einem neuen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählte, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 das Ergebnis der Superpole.

Von der Pole startete Federico Caricasulo (MV Agusta), die erste Reihe vervollständigten Lauf-1-Sieger Adrian Huertas (Ducati) und Stefano Manzi (Yamaha). Marcel Schrötter ging von Platz 5 in Reihe 2, der Schweizer Marcel Brenner (MTM Kawasaki) von der letzten Position als 31. ins Rennen.

Der für den Nachmittag angekündigte Regen setzte unmittelbar bei Rennstart um 15:15 Uhr ein. Es regnete heftig, doch alle Motorräder standen mit Slicks in der Startaufstellung. Die meisten Piloten wechselten in den ersten drei Runden auf Regenreifen.

Als sich das Feld sortiert hatte, führte Lorenzo Baldassarri (Ducati) vor Honda-Pilot Kaito Toba und Lauf-1-Sieger Huertas. Später mischte sich der gut aufgelegte Niki Tuuli (Ducati) und Lokalmatador Glenn van Straalen (Yamaha) im Kampf um den Sieg mit.

Schon nach sieben Runden hörte der Regen auf und die Ideallinie trocknete zusehends ab. Nun spielte van Straalen seinen Heimvorteil aus und beeindruckte mit schnellen und sicheren Rundenzeiten. Vorbei an Baldassarri, Huertas und Tuuli übernahm der 23-Jährige vier Runden vor dem Ende die Führung und holte souverän seinen ersten Supersport-Sieg.

Weil Stefano Manzi abgeschlagen auf Platz 22 ins Ziel kam, reichte Huertas Platz 2 zur Übernahme der WM-Führung. Nach einer langen Durststrecke stieg Niki Tuuli als Dritter auf das Podium.

Bester MV Agusta-Pilot im Ziel war Bahattin Sofuoglu auf Platz 5, der in 1:45,814 min die schnellste Rennrunde fuhr. Ein tapferes Rennen fuhr Kaito Toba, der als Siebter das beste Saisonergebnis von Honda erreichte.

Marcel Schrötter (MV Agusta) wartete wahrscheinlich eine Runde zu lange, um auf Regenreifen zu wechseln. Der Bayer lag dadurch lange außerhalb der Punkteränge, erreicht als Neunter aber ein versöhnliches Ergebnis. Marcel Brenner kreuzte auf Position 20 die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Huertas vor Öncü und Manzi. Schrötter Zwölfter.



Runde 1: Huertas wäre fast gestürzt, kommt aber mit 1,8 sec Vorsprung aus der ersten Runde. Zweiter ist Öncü, Manzi Dritter. Es regnet heftig, doch fünf Piloten kommen an die Box zum Reifenwechsel, darunter Brenner.



Runde 2: Von den Piloten an der Spitze bleibt nur Manzi mit Slicks auf der Strecke. John McPhee gestürzt.



Runde 3: Das Feld muss sich nach den Boxenstopps noch sortieren.



Runde 4: Tom Edwards (Ducati) führt mit Slicks. Bester Pilot mit Regenreifen Lorenzo Baldassarri auf Platz 9 – aber er fährt 26 sec schneller!



Runde 5: Der Australier an der Spitze wird von Honda-Pilot Kaito Toba und Baldassarri aufgeschnupft. Wenig später ist Edwards sogar nur noch Siebter.



Runde 6: Baldassarri hat die Führung übernommen, dann Toba und Huertas. Die letzten Piloten holen sich Regenreifen ab, darunter Manzi. Sturz Luke Power.



Runde 7: Huertas vorbei an Toba auf Platz 2. Schrötter mit 30 sec Rückstand Zehnter.



Runde 8: Van Straalen fährt in 1:46,847 min zwei Sekunden schneller als der Rest.



Runde 9: Baldassarri führt um 1 sec vor Tuuli, Huertas und Toba. Schrötter klemmt auf Platz 11 fest, Brenner belegt Platz 18.



Runde 10: Der Regen hat aufgehört und die Strecke wird in manchen Bereichen bereits wieder trocken. Tuuli hat das größte Vertrauen und zieht an der Spitze davon. Schnellster Mann auf der Piste aber van Straalen auf Platz 5.



Runde 11: Van Straalen in 1:46,794 min vorbei an Baldassarri, Toba auf Platz 3!



Runde 12: Tuuli führt um 2 sec vor van Straalen und Huertas. Schrötter weiter Elfter, Brenner auf 19.



Runde 13: Van Straalen holt eine Sekunde auf den Finnen auf. Huertas (3.) gerät unter Druck von Antonelli. Manzi auf Platz 22 fährt eine 1:46,559 min.



Runde 14: Van Straalen nur noch 0,6 sec hinter Tuuli. Schnellste Runde Sofuoglu (7.) in 1:46,182 min.



Runde 15: Unter dem Jubel seiner Landsleute übernimmt von Straalen die Führung! Auch Sofuoglu (7.) zeigt in 1:45,814 min, was möglich ist. Schrötter (10.) am Hinterrad von Öncü.



Runde 16: Van Straalen 1,8 sec vor Tuuli und 2,5 sec vor Huertas, dem Antonelli weiter im Nacken sitzt. Schrötter Neunter.



Runde 17: Huertas überholt Tuuli und ist Zweiter.



Letzte Runde: Van Straalen gewinnt vor Huertas und Tuuli. Schrötter Neunter.