Ducati-Wildcard in Misano: WM-Debüt von Sciarretta 20.05.2024 - 08:35 Von Kay Hettich

© Instagram/Alessandro Sciarretta Alessandro Sciarretta geht strärker in sein zweites Supersport-Jahr mit Ducati

Ducati ist in der Supersport-WM 2024 bereits stark vertreten. Beim Meeting in Misano Mitte Juni wird mit Gaststarter Alessandro Sciarretta eine elfte V2 in der Startaufstellung stehen.