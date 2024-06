Misano, Superpole: Zwei Ducati vorn, Schrötter 12.

Eine ereignisreiche Superpole-Session hatte Ducati-Pilot Adrian Huertas, der nach Sturz Bestzeit fuhr und die ihm wieder gestrichen wurde. Marcel Schrötter erreichte beim Supersport-Meeting in Misano Startplatz 12.

Seit diesem Jahr hat die Supersport-WM nur ein freies Training und die Superpole findet bereits am Freitagnachmittag statt. Wegen der reduzierten Trainingszeit nutzten die Piloten die meiste Zeit des 40-minütigen Qualifyings für die Abstimmung ihrer Motorräder.

Sehr hitzig ging aber Adrian Huertas in die Superpole. Auf seiner ersten fliegenden Runde brannte der Aruba.it Ducati-Pilot in 1:37,401 min bereits eine schnelle Zeit in den Asphalt, um danach einem Kollegen ans Hinterrad zu fahren und zu stürzen. Für eine Weile blieb der Spanier im Kiesbett liegen, rappelte sich dann aber wieder auf und brachte seine V2-Panigale selbst zurück an die Box.

Nach zehn Minuten verpasste Lokalmatador Stefano Manzi (Yamaha) um 0,088 sec eine neue Bestzeit. MV Agusta-Pilot Marcel Schrötter, der im Training von Niccolo Antonelli (Ducati) vom Motorrad gerammt wurde, belegte zu diesem Zeitpunkt Rang 8.

Nach 20 Minuten führte Huertas unverändert die Zeitenliste an, an seinem Motorrad wurde aber weiterhin emsig geschraubt. Vier Minuten später war der 20-Jährige wieder auf der Strecke. Gerade rechtzeitig, denn just gab es mit Yari Montella in 1:37,313 min einen neuen Führenden! Huertas unterbot diese Zeit zuerst um exakt 0,3 sec und ließ anschließend eine 1:36,843 min folgen. Damit war die Rangfolge aus Sicht des 300er-Weltmeisters von 2022 wieder richtiggestellt.

Zur Einschätzung: Der Pole-Rekord stammt aus dem vergangenen Jahr, aufgestellt von Weltmeister Nicolò Bulega (Ducati) in 1:36,495 min!

Im Finale unternahmen Montella und Manzi noch einen Angriff auf die Bestzeit, doch es blieb bei der Pole-Position für Huertas. Die beiden Italiener komplettieren die erste Startreihe.

20 Minuten nach der Superpole wurde jedoch ein korrigiertes Ergebnis mitgeteilt. Wegen Überfahrens des Streckenlimits wurde Huertas beste Runde gestrichen und Montella auf Pole-Position gewertet. Der Spanier rutschte aus Startplatz 2 ab, Dritter blieb Manzi.

Sieben Minuten vor dem Ende ging Marcel Schrötter zu seinem letzten Stint auf die Strecke. Zuvor hatte sich der Bayer auf Platz 6 vorgearbeitet, mit 1,2 sec war sein Rückstand jedoch gewaltig. Ohne Verbesserungen fiel der 31-Jährige sukzessive auf Startplatz 12 zurück.

Die beste Kawasaki brachte Can Öncü auf Position 6, die beste MV Agusta stellte Federico Caricasulo auf den siebten Startplatz. Für Triumph sorgte John McPhee als 15. für das beste Ergebnis. Honda ist mit Kaito Toba auf Platz 25 zu finden und QJ Motor mit Raffaele De Rosa auf 30.

Als Letzter von 34 Piloten beendete der Schweizer Marcel Brenner (Kawasaki) die Superpole.