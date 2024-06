Kurios: Zwei Podestanwärter tauschen den Teamplatz

Ende vergangener Woche gaben Jorge Navarro und das Team WRP Triumph bekannt, dass sie fortan in der Supersport-WM getrennte Wege gehen. Innerhalb weniger Tage ist auch Lorenzo Baldassarri wieder untergekommen.

Das neue Team WRP-RT Motorsport by SKM Triumph hat sich gut in die Supersport-WM eingefügt, nach den ersten drei Events liegen Jorge Navarro und der Schotte John McPhee auf den WM-Rängen 9 und 11 und damit deutlich vor Tom Booth-Amos (21.) und Ondrej Vostatek (29.) aus Triumphs Nummer-1-Team PTR.

Doch Navarro, der im Vorjahr als Dritter in Portimao für das Team Ten Kate Yamaha seinen einzigen Podestplatz in dieser Klasse erobert hat, ist nach vier siebten Rängen der Meinung, dass er mit einem anderen Motorrad erfolgreicher sein könnte. Im Team Orelac Ducati rannte er offene Türen ein, denn Lorenzo Baldassarri blieb in den ersten sechs Rennen mit mickrigen sieben Punkten und WM-Rang 20 weit hinter den Erwartungen.

Navarro einigte sich mit Orelac und wird ab dem kommenden Event Mitte Juni in Misano eine schnelle Panigale V2 pilotieren. Der kurzfristig arbeitslose Baldassarri, in der Saison 2022 mit 16 Podestplätzen und vier Siegen hinter Domi Aegerter auf Yamaha Vizeweltmeister, kommt dafür bei WRP Triumph unter, wie jetzt bekannt wurde. Nach viel Aufregung haben die beiden Piloten also schlicht den Teamplatz getauscht.