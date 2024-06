Misano, FP: Abbruch – Gegner crashte in Schrötter

Supersport-WM-Leader Adrian Huertas aus dem Team Aruba.it Ducati dominierte das freie Training auf dem Misano World Circuit am Freitagvormittag. Marcel Schrötter wurde abgeschossen, Marcel Brenner war chancenlos.

Das Feld der Supersport-WM 2024 wird in Misano von den Wildcard-Piloten Alessandro Sciarretta (Ducati) und Luca Ottaviani (MV Agusta) ergänzt. Außerdem ersetzte das Kawasaki-Team Vince64 den Japaner Hikari Okubo durch Simon Jespersen.

Winzige zwei Punkte trennen die Top-4 in der Gesamtwertung nach den ersten sechs Rennen: Adrian Huertas (Ducati, 86 Punkte) führt vor Misano vor Yari Montella (Ducati, 85), Stefano Manzi (Yamaha, 85) und Marcel Schrötter (MV Agusta, 84).

Von Beginn an gab Aruba-Pilot Adrian Huertas im freien Training die Pace vor. Der Spanier führte nach zehn Minuten mit 1:37,917 min um fast 0,5 sec vor Ducati-Markenkollege Yari Montella und Stefano Manzi (Yamaha) und steigerte sich anschließend auf beeindruckende 1:37,228 min.

Zum Vergleich: Beim Test Ende Mai fuhr Huertas mit 1:37,028 min die schnellste Zeit. Der offizielle Rundenrekord stammt von Nicolo Bulega (Ducati) aus dem zweiten Rennen 2022 in 1:37,671 min.

Zur Hälfte der 40-minütigen Session lag der Ducati-Pilot weiterhin deutlich vorn. Als neuer Zweiter hatte Manzi noch immer eine halbe Sekunde Rückstand. Der WM-Vierte Marcel Schrötter lag als 23. sogar um 2,6 sec hinten.



Der Bayer, der nach seinem Highsider im Misano-Test immer noch Schmerzen in der Schulter hat, verbesserte sich wenig später auf Platz 11 und konnte seinen Rückstand beinahe halbieren.

Für die letzten zehn Minuten ließen viele Fahrer neue Reifen montieren und konnten sich entsprechend steigern.



An der Spitze änderte das nichts, Huertas blieb vor Manzi, Montella und Debise, die als Einzige innerhalb einer Sekunde Rückstand blieben.

29 Sekunden vor Ende wurde das Training nach einer üblen Kollision von Schrötter (Platz 9) und Antonelli abgebrochen und gewertet. Der Italiener hatte sich in einer Kurve verbremst, den Notausgang gewählt und war ohne zu schauen auf die Ideallinie zurückgekehrt, auf welcher Marcel angebraust kam. Schrötter konnte zu Fuß an die Box zurückehren, hat aber Schmerzen in der linken Hand.

Der Schweizer Marcel Brenner (Viamo MTM Kawasaki) kam gar nicht in Schwung und wurde im 34 Mann starken Fahrerfeld Vorletzter – mit 4,3 sec Rückstand.