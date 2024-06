Marcel Schrötter über Abschuss: «Strafe ist ein Witz»

MV-Agusta-Pilot Marcel Schrötter kann das Supersport-Wochenende in Misano bislang nicht genießen. Am Freitag wurde er von Antonelli abgeschossen, im Rennen startete er eine Aufholjagd, die ihn bis auf Position 6 brachte.

Das Misano-Wochenende steht für Marcel Schrötter bisher unter keinem guten Stern. Nachdem er im freien Training am Freitagvormittag von Niccolo Antonelli abgeschossen wurde, verpasste er eine Podestplatzierung nach einem schwachen Start und kam als Sechster mit seiner MV Agusta ins Ziel, 17,884 Sekunden hinter Sieger Adrian Huertas (Ducati).

Thema des bisherigen Wochenendes: Sein Abschuss durch Antonelli. Dieser kehrte nach einem Verbremser in der ersten Kurve ohne zu schauen auf die Strecke zurück und knallte in den MV-Agusta-Piloten. Zwar erhielt Antonelli eine doppelte Long-Lap-Strafe, der Bayer hätte für dieses Vergehen allerdings gerne eine härtere Bestrafung gesehen.

«Aus meiner Sicht ist diese Strafe ein Witz. Heutzutage bekommst du bereits eine Strafe, wenn du mal im Weg rumstehst, oder für einen Frühstart, was an sich ungefährlich aber eben nicht erlaubt ist. Wir hatten einen Zusammenprall auf der Strecke mit über 100 km/h im ersten Training. Wir sind in einer Position, wo wir um die Top-3 der Meisterschaft kämpfen und wegen so einem Mist könnte ich ein, zwei Wochenenden ausfallen. Er ist einfach geradeaus gefahren. Er hat nicht geschaut, sich nicht eingefädelt. Für mich wäre das zusätzlich der letzte Startplatz und eine kleine Geldstrafe gewesen.»

Zwar gab es ein Gespräch mit den FIM-Stewards, wonach sich Antonelli keine weiteren Vergehen mehr leisten dürfe, für den WM-Vierten sind das aber nur Drohungen. Durch diesen unnötigen Zwischenfall hat Schrötter Prellungen und blaue Flecken am linken Arm davongetragen. Der Freitag war für ihn «eine Katastrophe. Wir haben gespürt, dass wir nicht den Speed für die ersten drei haben.»

Das Rennen am Samstag sollte für ihn durchwachsen laufen. Von Startplatz 12 musste er ins Rennen gehen und fand sich in den ersten Kurven mitten im Getümmel. «In Kurve 2 berührten sich zwei Fahrer innen und mussten aufmachen. Ich auch, ich war außen und verlor Positionen. Nach dem ersten Sektor bin ich auf Platz 17 rausgekommen.»

Was folgte war eine unglaubliche Aufholjagd, die zu einem versöhnlichen Abschluss am Samstag führte: «In Sektor 1 und 2 war ich bereits sechs Sekunden hinter den Ersten. Dann noch Sechster zu werden, war gut. Ich habe alle, die ich sehen konnte, überholt. Navarro am Ende war zu weit weg. Mit dem Rennen bin ich zu 95 Prozent zufrieden.»

Das war Schadensbegrenzung für Schrötter, der weiterhin im Titelkampf mitmischt. Adrian Huertas gelang es, seinen Vorsprung auszubauen, auf die Top-3 der Gesamtwertung verlor Marcel einige Zähler. Ein Trostpflaster: Von den MV-Agusta-Piloten war er trotz aller Widrigkeiten erneut der schnellste.