Misano, Lauf 1: Huertas gewinnt Herzschlagfinale

Das erste Rennen der Supersport-WM 2024 in Misano wurde von Ducati dominiert. Den Sieg räumte WM-Leader knapp Adrian Huertas Aruba ab. Marcel Schrötter (MV Agusta) betrieb als Sechster erfolgreiche Schadensbegrenzung.

Die Pole-Position für das erste Rennen der Supersport-WM 2024 in Misano hatte sich Ducati-Pilot Yari Montella gesichert, daneben Adrian Huertas mit einer weiteren V2-Panigale. Die erste Startreihe komplettierte Ten-Kate-Pilot Stefano Manzi mit seiner Yamaha im speziellen Design. Marcel Schrötter lauerte mit seiner MV Agusta auf Startplatz 12. Der Schweizer Marcel Brenner (Kawasaki) qualifizierte sich auf Startplatz 33.

Das Rennen entwickelte sich ab der sechsten Runde zu einer reinen Ducati-Angelegenheit. Ab der ersten Kurve führte Yari Montella, doch an seinem Heck stets Adrian Huertas. Bis zur letzten Kurve fand der Spanier keinen Weg am stark fahrenden Italiener vorbei, doch ein Hinterradrutscher von Montella ermöglichte dem Aruba-Piloten das Überholmanövern auf dem Sprint bis zur Ziellinie. Mit dem Sieg baut Huertas seine WM-Führung auf Montella aus. Als Dritter kreuzte Manzi die Ziellinie.

Für Marcel Schrötter begann der erste Lauf mit einem verhaltenen Start. Von Platz 17 orientierte sich der Bayer aber zügig nach vorn und belegte nach 9 von 18 Runden Platz 8. In der zweiten Rennhälfte verbesserte sich der 31-Jährige nach auf den sechsten Rang. Bravo!

Bei Kawasaki ist normalerweise Can Öncü für die Ergebnisse zuständig, doch der Puccetti-Pilot war in Runde 2 eines der ersten Sturzopfer im ersten Lauf.

Für Triumph holte Lorenzo Baldassarri auf der 14. Position das beste Ergebnis.

Keine Punkte gab es für Marcel Brenner auf Platz 25 und auch nicht für Honda und QJ Motor.

So lief das Rennen:

Start: Montella vor Huertas und Manzi in die erste Kurve. Blitzstart von Oli Bayliss auf Position 4. Schrötter auf 17.



Runde 1: Die Top-3 schon 1,5 sec vor Debise und Bayliss. Schrötter verbessert auf Platz 11. Sturz Giannini.



Runde 2: Montella und Huertas 0,8 sec vor Manzi (3.). Sturz Can Öncü.



Runde 3: Schnellste Runde Debise (4.) in 1:37,996 min. Schrötter (11.) steckt hinter seinem Teamkollegen Sofuoglu fest.



Runde 4: Montella, Huertas und Manzi innerhalb einer Sekunde. Sturz Luke Power und Anupab Sarmoon. Sturz Tom Booth-Amos



Runde 5: Sofuoglu und Corsi kommen sich in die Quere und stürzen – Schrötter ist kampflos Neunter.



Runde 6: Montella und Huertas distanzieren Manzi um 1,5 sec – und Debise (5.) holt auf den Italiener auf. Marcel Brenner (Kawasaki) kämpft mit Raffaele De Rosa (QJ) um Platz 26.



Runde 7: Debise liegt mit schnellster Runde in 1:37,890 min nur noch 0,2 sec hinter Manzi (4.). Schrötter (9.) holt auf Tuuli (8.) auf.



Runde 8: Montella (1.) hält den ungeduldigen Huertas mit einer 1:37,786 min hinter sich.



Runde 9: Huertas erhöht in 1:37,648 min den Druck auf Montella. Schrötter vorbei an Tuuli auf Platz 8. Als Nächstes kommt MV Agusta-Kollege Federico Caricasulo (7.).



Runde 10: Schrötter überholt in einer Runde Caricasulo und Oli Bayliss – Platz 6. Sturz John McPhee.



Runde 11: Montella und Huertas setzen sich an der Spitze weiter von Manzi ab.



Runde 12: Debise (4.) weiter am Hinterrad von Manzi (3.). Der zu Ducati gewechselte Jorge Navarro ist Fünfter.



Runde 13: Die Top-2 liegen 3,6 sec vor Manzi und Debise. Schrötter (6.) kann aus eigener Kraft nicht mehr erreichen.



Runde 14: Huertas (2.) wirkt schneller, findet bei Montella aber keine Lücke.



Runde 15: Baldassarri (14.) bester Triumph-Pilot.



Runde 16: Debise (4.) fährt persönlich schnellste Runden, kommt damit aber nicht in Schlagdistanz zu Manzi (3.).



Runde 17: Montella (1.) 0,2 sec vor Huertas; Manzi (3.) 0,6 sec vor Debise. Schrötter Sechster.



Letzte Runde: Ein Hinterradrutscher von Montella in der letzten Kurve entscheidet das Rennen zugunsten von Huertas, der in 1:37,404 min die schnellste Runde fährt. Platz 3 holt Manzi. Schrötter auf Platz 6, Brenner auf 25.