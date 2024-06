Misano, Lauf 2: Ducati-Doppelsieg, Schrötter Sechster

Das Meeting in Misano World Circuit endete mit dem zweiten Lauf der Supersport-Kategorie und dem Sieg von Adrian Huertas (Ducati). Marcel Schrötter holte im Abbruchrennen als Sechster ein versöhnliches Ergebnis.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen der beiden Supersport-Serien wird ab diesem Jahr nach einem neuen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählte, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen.

Die Top-5 vom Samstag nahmen in leicht geänderter Reihenfolge auch die ersten fünf Startpositionen im zweiten Lauf ein. Von der Pole startete Yari Montella (Ducati), die erste Reihe vervollständigten Lauf-1-Sieger Adrian Huertas (Ducati) und Valentin Debise (Yamaha). Die zweite Reihe beginnt mit Stefano Manzi (Yamaha) und Jorge Navarro (Ducati). Marcel Schrötter (MV Agusta) verbesserte sich im Vergleich zur Superpole um fünf Positionen auf Startplatz 7.

Das Wetter bei Rennstart um 15:15 Uhr weiterhin herrlich mit viel Sonnenschein. Schon in der ersten Runde übernahm Huertas die Führung und setzte sich mit einer Serie schnellster Rennrunde vom Rest des Feldes ab. Nach fünf Runden hatte der Spanier bereits 2 sec Vorsprung, doch nach 9 von 18 Runden wurde der Ducati-Pilot plötzlich massiv langsamer und fiel hinter Montella auf Platz 2 zurück. Zwei Runden später stabilisierten sich seine Zeiten wieder und es entwickelte sich den beiden Ducati-Piloten ein spannender Kampf um den Sieg.

Vier Runden vor dem Ende setzte sich der 20-Jährige wieder an die Spitze und distanzierte Montella spielerisch. Gerade rechtzeitig, denn nach einem Sturz von Bahattin Sofuoglu wurde das Rennen abgebrochen. Der Teamkollege von Marcel Schrötter war unverletzt, doch seine MV Agusta verteilte offenbar Flüssigkeit auf der Rennstrecke.

Weil 2/3 der Renndistanz absolviert waren, wurde das Rennen voll gewertet. Huertas, Montella und Debise nahmen in dieser Reihenfolge die Podestplätze ein.

Für Jorge Navarro hat sich der Team- und Markenwechsel hin zu Ducati gelohnt: Bereits im zweiten Rennen fuhr der Spanier als Fünfter ein starkes Ergebnis ein. Sein Vorgänger Lorenzo Baldassarri, mit dem er gewissermaßen das Motorrad tauschte, kam mit der Triumph auf Platz 21 in die Wertung.

Marcel Schrötter (MV Agusta) hatte keinen perfekten Start und hatte auch nicht die Pace, um in den Top-5 mitkämpfen zu können. Als Sechster holte der Bayer das bestmögliche Ergebnis.

Weil Can Öncü einen weiteren Sturz fabrizierte, kam keine Kawasaki in die Punkteränge.

Der Schweizer Marcel Brenner (Kawasaki) wurde auf 26. gewertet.

So lief das Rennen:

Start: Montella vor Huertas und Manzi in die erste Kurve. Navarro auf fünf und Schrötter Siebter.



Runde 1: Huertas fackelt nicht lange und hat die Führung übernommen. Debise (3.) und Navarro (4.) haben Manzi auf Platz 5 verwiesen. Schrötter hinter seinem MV Agusta-Teamkollegen Sofuoglu weiter Siebter. Brenner auf 32.



Runde 2: Huertas (1.) mit schnellster Runde in 1:37,450 min. Navarro jetzt Dritter. Sturz Giannini.



Runde 3: Huertas vergrößert seinen Vorsprung mit einer 1:37,370 min auf 1,3 sec auf Montella und 2 sec auf Navarro. Schrötter (7.) 0,8 sec hinter Sofuoglu.



Runde 4: Huertas wird immer schneller – 1:37,231 min. Mahias rollt mit Defekt aus. Schrötter holt zu Sofuoglu auf.



Runde 5: Schrötter vorbei an Sofuoglu auf Platz 6. Brenner auf 31. Sturz Vostatek.



Runde 6: Nur die Top-5 fahren 1:37 min. Schrötter (6.) führt die Verfolgergruppe an.



Runde 7: Huertas 2,6 sec vor Montella und 3,4 sec vor Navarro.



Runde 8: Huertas verliert mit einer 1:38 min mit einem Schlag 0,7 sec auf Montella! Debise (4.) ist Navarro (3.) auf den Fersen.



Runde 9: Huertas wird immer langsamer – Montella führt. Sturz Öncü.



Runde 10: Jetzt fährt Huertas in 1:37,114 min die schnellste Rennrunde! Navarro fällt hinter den Yamaha-Piloten Debise und Manzi auf Platz 5 zurück. Schrötter sicher auf Platz 6.



Runde 11: Huertas 0,3 sec hinter Montella. Keine Kawasaki in den Punkten. Brenner auf 28.



Runde 12: Debise hat sich auf Platz 3 durchgesetzt. Manzi (4.) hat Navarro im Nacken. Die beste Triumph pilotiert Tom Booth-Amos auf Platz 11.



Runde 13: Schrötter (6.) hat nach vorn 5,7 sec Rückstand und nach hinten 3,7 sec Vorsprung.



Runde 14: Huertas hat wieder das Kommando und die Führung übernommen.



Runde 15: Sturz Tom Edwards und wenig später Sturz Sofuoglu.



Runde 16: Das Rennen wird abgebrochen. Huertas gewinnt vor Montella und Debise.