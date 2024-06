Ducati-Siege in Misano: Huertas sprang in die Bresche

Nachdem Ducati in der Superbike-Kategorie sieglos geblieben war, dominierte der Hersteller aus Bologna beim Meeting in Misano mit der V2-Panigale die Rennen der Supersport-WM – nicht nur mit Doppelsieger Adrian Huertas.

Was seit der Ankunft von Toprak Razgatlioglu bei BMW für die Superbike-WM nicht mehr uneingeschränkt gilt, hat für Ducati zumindest in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft noch Bestand. Beim Heimspiel auf dem Misano World Circuit – die Rennstrecke an der Adria liegt etwa 150 km vom Werk entfernt – dominierten Ducati-Piloten das Geschehen. Obwohl sieben Marken in der Supersport-WM 2024 engagiert sind, lagen jeweils fünf der V2-Motorräder in der Superpole und beiden Rennen in den Top-10.

Adrian Huertas und Yari Montella waren die zwei herausragenden Ducati-Piloten. Barni-Pilot Montella sicherte sich die Pole und zwei zweite Plätze, der Spanier im Team Aruba.it Startplatz 2 und beide Siege. Eigentlich hatte Huertas auch im Qualifying die schnellste Zeit gefahren, aber diese Zeit wurde ihm aberkannt.

«Ich habe nicht bemerkt, dass ich auf Grün gefahren bin», erklärte der 20-Jährige. «Leider bin ich zu Beginn der Session gestürzt, und es tut mir leid, weil ich dem Team zusätzliche Arbeit beschert habe. Aber das Gefühl war sehr positiv, und ich war zuversichtlich für die Rennen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Misano © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Montella und Huertas © Gold & Goose Niki Tuuli © Gold & Goose Manzi und Debise © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Tom Booth-Amos © Gold & Goose Glenn van Straalen © Gold & Goose Montella und Huertas © Gold & Goose Ferderico Caricasulo © Gold & Goose Jorge Navarro © Gold & Goose Schrötter und Tuuli © Gold & Goose Adrian Huertas gewinnt in Misano © Gold & Goose Montella, Huertas, Manzi © Gold & Goose Montella, Huertas, Debise © Gold & Goose Sieger Adrian Huertas Zurück Weiter

Beide Rennen waren hart umkämpft. Im ersten Lauf lag Huertas den Wimpernschlag von 0,024 sec vor Montella, im zweiten Rennen war es mit 1,1 sec deutlicher.

«Der erste Sieg war großartig und ich möchte ihn meinem Team widmen. Ich habe versucht, Montella zu studieren, um ihn im Finale zu überholen. Mir war klar, dass, wenn ich es früher mache, er im Vorteil sein würde», schilderte der 300er-Weltmeister von 2022. «Am Ende war ich glücklich, dass ich meinem Team bei seinem Heimrennen zwei Siege schenken konnte. Es war auch wichtig, dieses Wochenende vor unseren Konkurrenten zu beenden, die vor ihrem Publikum antraten. Nach diesem Rennen geht es auf Strecken, die für uns positiv sind. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch dort gut abschneiden können.»

Mit vier Siegen sowie jeweils einem zweiten und einem dritten Platz führt der Aruba-Pilot die Gesamtwertung mit 136 Punkten vor Montella mit 125 Punkten an.