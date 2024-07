Donington, Lauf 2: Huertas-Sieg nach Montella-Strafe

Das Meeting der seriennahen Weltmeisterschaft in Donington endete mit dem Supersport-Sieg von Adrian Huertas (Ducati), der von einer Bestrafung von Yari Montella profitierte. Marcel Schrötter (MV Agusta) Elfter.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen der beiden Supersport-Serien wird ab diesem Jahr nach einem neuen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählte, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen.

Mit Adrian Huertas, Yari Montella und Jorge Navarro nahmen drei Ducati-Piloten die erste Reihe ein. Die zweite Reihe war mit Tom Booth-Amos (Triumph), Stefano Manzi (Yamaha) und Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) dagegen bunt gemischt. Marcel Brenner (Kawasaki) ging als 15. in das zweite Rennen, Marcel Schrötter (MV Agusta) von Startplatz 16.

Das Wetter bei Rennstart um 15:15 Uhr Ortszeit weiterhin trocken und angenehm. Nach einem Massencrash von vier Piloten wurde das Rennen in Runde 2 abgebrochen. Eine Runde zuvor war bereits Marcel Schrötter mit einem Sturz ausgeschieden. Den Abbruch nutzte der Bayer geistesgegenwärtig, um seine MV Agusta an die Box zurückzubringen, um am Restart über 12 Runden (statt 19) teilzunehmen. Eine Reihe von Startplätzen blieb jedoch leer.

Die Top-3 der Startaufstellung machten auch den Sieg unter sich aus. Montella leistete Führungsarbeit, konnte Huertas und Navarro aber nicht abschütteln. Mit einem Respektabstand folgte Yamaha-Pilot Manzi, der aber nie ernsthaft in den Kampf an der Spitze eingreifen konnte und Vierter wurde.

In den letzten drei Runden verschärfte Montella die Pace, die Navarro nicht mehr mitgehen konnte und sich mit Platz 3 begnügen musste. Huertas hielt zwar mit, konnte aber auch keinen Angriff setzen. Montella gewann das zweite Rennen 0,5 sec vor dem Spanier. Doch der Barni-Pilot hatte in der letzten Runde in der Schikane das Track-Limit überschritten und wurde auf Platz 2 zurückgestuft. Huertas wurde als Sieger gewertet.

Booth-Amos sorgte beim Heimrennen mit Platz 5 für das Triumph-Highlight.

Marcel Schrötter (MV Agusta) arbeitet sich in den ersten Runden bis auf Platz 11 und hatte ab dem Zeitpunkt ein einsames Rennen. Weil sein Teamkollege Bahattin Sofuoglu in aussichtsreicher Position stürzte, wurde der Bayer bester MV Agusta-Pilot.

Hinter Schrötter brachte Can Öncü die beste Kawasaki auf Platz 12 ins Ziel. QJ Motor (De Rosa, Platz 22) und Honda (Bin Pawi, Platz 23) gingen leer aus.

Der Schweizer Marcel Brenner (Kawasaki) wurde auf 21. gewertet.

So lief das Rennen:

Start: Montella vor Huertas und Navarro. Dann Booth-Amos und Manzi. Schrötter auf 14, Brenner auf 18.



Runde 1: Die drei Ducati an der Spitze mit leichtem Vorsprung auf Manzi und Sofuoglu. Schrötter weiter auf 14.



Runde 2: Montella in 1:28,880 min um 0,259 sec vor Huertas. Sturz Anupab Sarmoon (Yamaha).



Runde 3: Montella, Huertas und Navarro kämpfen an der Spitze. Sofuoglu stürzt auf Platz 4 liegend. Schrötter Zwölfter, Brenner auf 19.



Runde 4: Manzi (4.) mit Respektabstand zu den Top-3.



Runde 5: Schrötter verbessert sich vorbei an Öncü auf Platz 11. Brenner ans Ende des Feldes zurückgefallen.



Runde 6: Debise und Booth-Amos kämpfen um Platz 5. Sturz Toba und Giannini.



Runde 7: Huertas (2.) attackiert Montella, aber der Italiener schlüpft innen wieder durch. Sturz Bin Pawi.



Runde 8: Schnellste Runde Huertas (2.) in 1:28,691 min, aber Montella war nur geringfügig langsamer. Die Top-3 innerhalb 1,4 sec. Manzi (4.) kann nicht mehr mithalten. Schrötter auf 11, Brenner auf 21.



Runde 9: Montella legt eine 1:28,674 min nach. Navarro (3.) muss der hohen Pace Tribut zollen und fällt zurück.



Runde 10: Montella in 1:28,637 min noch schneller – 0,6 sec vor Huertas und 1,8 sec vor Navarro. Debise, Booth-Amos und Tuuli kämpfen um Platz 5. Schrötter einsam auf Platz 11.



Runde 11: Navarro muss abreißen lassen.



Letzte Runde: Montella vor Huertas auf der Linie, aber der Italiener wird bestraft und auf Platz 2 zurückgestuft. Navarro Dritter. Schrötter Elfter.