Yari Montella (Ducati): Zentimeter kosteten den Sieg

Das zweite Rennen der Supersport-WM 2024 in Donington war umkämpft und spannend und hatte zwei Sieger verdient. Der auf dem Zielstrich vorn liegende Yari Montella (Barni Ducati) musste sich aber mit Platz 2 abfinden.

Mit der Pole und zwei Siegen war Adrian Huertas vom Ducati-Team Aruba.it der große Gewinner des Supersport-Meetings in Donington Park. Doch der Spanier musste im zweiten Rennen hart für seinen sechsten Saisonsieg kämpfen, fuhr sogar nur als Zweiter über die Ziellinie.

Doch noch auf der Auslaufrunde wurde das Ergebnis korrigiert. Weil der das gesamte Rennen anführende Yari Montella in der letzten Runde das verbotene Grün touchierte, wurde der Barni-Ducati-Pilot auf Platz 2 zurückgestuft und Huertas zum Sieger erklärt.

Der Italiener erfuhr im Parc fermé, dass nur als Zweiter auf das Podest steigen darf. Die Enttäuschung stand Montella ins Gesicht geschrieben.



«Klar, bin ich traurig, aber so sind die Regeln. Ich habe versucht, mir einen kleinen Vorteil zu verschaffen und keine Fehler zu machen – offensichtlich habe ich aber dann einen entscheidenden Fehler gemacht. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.», brummte der 24-Jährige und schaltete sofort in den Angriffsmodus. «Natürlich wäre mir der Sieg lieber gewesen, aber es stehen noch viele Rennen aus und wir wissen, dass wir das Potenzial für den Titelgewinn haben – und unsere Gegner wissen das auch! Für uns war es wie ein Sieg.»

Nachdem Montella im ersten Lauf mit 4 sec Rückstand nur Dritter wurde, war seine Performance am Sonntag überraschend.



«Am Samstag hatten wir ein kleines Problem. Es war seltsam. Ich hatte kein gutes Gefühl und keinen Grip am Hinterrad. Am Sonntag, obwohl wir außer den Reifen nichts geändert haben, war das Bike perfekt», erklärte der Ducati-Pilot. «Wir waren uns sicher, dass die Probleme im ersten Rennen nicht auf das Set-up zurückzuführen waren. Ich habe das ganze zweite Rennen gepusht und unsere Pace war hervorragend.»

In der Gesamtwertung führt Huertas mit 186 Punkten um 25 Zähler vor Montella. Yamaha-Aushängeschild Stefano Manzi liegt bereits 39 Punkte zurück.