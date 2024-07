Most: Die Maßnahmen gegen Ducati zeigen Wirkung 19.07.2024 - 12:44 Von Ivo Schützbach

Obwohl die Leistungsfähigkeit der Ducati V2 vor den Rennen in Most beschnitten wurde, sorgte Yari Montella im einzigen freien Training am Freitagmittag für die Bestzeit. Yamaha und MV Agusta sind jetzt näher dran.