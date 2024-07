Marcel Schrötter angeschlagen & besser als erwartet

«Ich war mir nach der Nacht nicht sicher, ob ich am Freitag ordentlich fahren kann», sagte Supersport-WM-Pilot Marcel, der über Unwohlsein klagt und sich in Most trotzdem für die dritte Startreihe qualifizierte.

Nach kollektivem Aufschrei im Ducati-Lager, weil der Panigale V2 im Bereich von 100 bis 150 km/h vom Weltverband FIM einige Pferdestärken und Newtonmeter weggenommen wurden, qualifizierten sich die in der Weltmeisterschaft führenden Ducati-Asse Yari Montella und Adrian Huertas in Most für die ersten beiden Startplätze, Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) komplettiert die erste Reihe.



Marcel Schrötter war unter den Fahrern auf einer MV Agusta lediglich der drittbeste, qualifizierte sich aber dennoch als Achter für die dritte Startreihe.

«In Anbetracht der Umstände, ich fühle mich seit Donnerstagmorgen nicht besonders gut, war es ganz okay», hielt Schrötter fest, der vor den Rennen in Nordböhmen auf dem vierten WM-Rang liegt. «Vor allem die erste Trainingseinheit hat mich selbst überrascht, denn ich war mir nach der letzten Nacht nicht sicher, ob ich überhaupt ordentlich fahren kann. Es war wirklich ein bisschen überraschend, wie gut ich zurechtkam. Am Nachmittag gab es dann deutlich mehr Probleme, vor allem wegen der heißen Temperaturen. Trotzdem war es noch im Rahmen. Natürlich ist die Platzierung nicht das, was wir uns wünschen, aber unter den gegebenen Umständen ist es okay. Jetzt hoffe ich, dass ich mich über Nacht gut erholen kann und am Samstag ein bisschen fitter bin, sonst wird es ein sehr langes und anstrengendes Rennen.»