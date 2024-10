Jeremy Alcoba (22) mit Kawasaki in Supersport-WM 2025

Mit der Verpflichtung von Jeremy Alcoba für die Supersport-WM 2025 gelang Puccetti Kawasaki eine Überraschung. Der junge Spanier tritt die Nachfolge von Can Öncü an und soll die neue ZX-6R zum Erfolg führen.

Dass Can Öncü keine weitere Supersport-Saison mit dem Kawasaki-Team Puccetti Racing bestreiten wird, wissen regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com seit Juli. Wo Manager Kenan Sofuoglu seinen Schützling im nächsten Jahr unterbringen wird, steht noch nicht fest, wohl aber sein Nachfolger im italienischen Team – es wird Jeremy Alcoba.

Mit erst 22 Jahren hätte der Spanier grundsätzlich noch eine lange Karriere im GP-Paddock haben können, doch auch wenn er zuletzt in Motegi und auch bei seinem Heimrennen in Barcelona vierte Plätze einfahren konnte, sind einstellige Ergebnisse in seinem zweiten Moto2-Jahr die Ausnahme. Eine weitere Saison wird Alcoba nicht mit dem Yamaha VR46 Master Camp Team verbringen, sondern er vollzieht den Wechsel ins Fahrerlager der seriennahen Weltmeisterschaft.

«Zuallererst möchte ich Puccetti und Kawasaki Racing herzlich dafür danken, dass sie mir diese unglaubliche Chance gegeben und an mich geglaubt haben. Mir ist klar, dass dies eine große Umstellung ist, da die Motorräder in der Kategorie, aus der ich komme, ganz anders sind, aber das spornt mich nur noch mehr an», betonte Alcoba. «Ich bin sehr aufgeregt und motiviert durch diese Gelegenheit und die neue Herausforderung, die vor mir liegt. Ich werde mein absolut Bestes geben, nicht nur für mich selbst, sondern auch für das Team, die Fans und alle, die mich unterstützen.»

Puccetti Racing ist in der Supersport-Klasse das Aushängeschild von Kawasaki. Kürzlich gaben die Japaner bekannt, für 2025 eine neue und schlagkräftigere ZX-6R zu entwickeln. Alcoba weiß, was von ihm erwartet wird.

«Ich bin mir voll und ganz bewusst, dass ich Teil eines Teams mit einem herausragenden Erbe sein werde – eines, das viele Rekorde in Bezug auf Siege und Meisterschaften hält», betonte Alcoba. «Eine so starke und geschichtsträchtige Marke wie Kawasaki hinter mir zu haben, ist eine Ehre. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam Großes erreichen können, und ich kann es kaum erwarten, zu zeigen, was wir auf der Rennstrecke erreichen können.»

Der letzte WM-Titel von Kawasaki hatte 2016 Kenan Sofuoglu eingefahren, seitdem wurden die Ergebnisse schleichend schlechter, auch durch die Einführung der Next-Generation-Regeln vor zwei Jahren.

«Wir freuen uns sehr, diese Zusammenarbeit mit Jeremy Alcoba, einem talentierten jungen Fahrer, beginnen zu können», kommentierte Teamchef Manuel Puccetti die Personalie. «Mit ihm können wir ehrgeizige Ziele erreichen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir auf das neue 2025er-Modell der Ninja ZX-6R zählen können. Wir werden im November erste Tests durchführen, der erste Schritt eines hoffentlich erfolgreichen Projekts.»