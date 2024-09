Kawasaki unter Druck: Neue ZX-6R für SSP-WM 2025

Die Ergebnisse mager und murrende Teams. Kawasaki kündigt für die Supersport-WM 2025 ein neues Motorrad an, das die Nachfolge der seit 15 Jahren eingesetzten ZX-6R antreten wird.

Die lange Verletzung von Can Öncü ließ Kawasaki im vergangenen Jahr glauben, dass die Fahrer und nicht die ZX-6R an den verhaltenen Ergebnissen in der Supersport-Kategorie ursächlich sind. Aber auch 2024 sprang bisher nur ein Top-5-Finish heraus, und das fuhr der Türke im verregneten ersten Lauf in Magny-Cours als Fünfter ein. Den letzten Kawasaki-Sieg in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft erzielte der 21-Jährige im ersten Lauf in Mandalika 2023, für das letzte Podium sorgte ebenfalls Öncü in Jerez desselben Jahres, in Lauf 2.

Damit sich die Ergebnisse verbessern und nicht noch mehr Teams Kawasaki den Rücken kehren (im Winter wechselte zum Beispiel MotoZoo zu MV Agusta), kündigte der japanische Hersteller am Samstag ein neues Modell für den Kampf in der Weltmeisterschaft an.

Dazu muss man wissen: Das Serienmodell der ZX-6R hat seit vielen Jahren 636 ccm, doch das Chassis der 2009er-Supersport-Maschine ist mehr auf Rennsport getrimmt und kommt deshalb bis heute zum Einsatz. Es ist davon auszugehen, dass das für 2025 angekündigte neue Motorrad die Vorzüge der frühen und der aktuellen Ninja vereinen wird.

Für Kawasaki bringt diese Entscheidung einen Vorteil bei der Vermarktung seines Supersport-Motorrads. «Wir betrachten dies als einen logischen Prozess, nicht nur unserem offiziellen Team eine konkurrenzfähige Maschine für die Weltmeisterschaft zur Verfügung zu stellen, sondern auch, um den Einsatz in der Supersport-WM mit den Ausstellflächen der Händler abzustimmen», erklärt Steve Guttridge von Kawasaki Europa. «Sobald die Homologation bestätigt ist, können wir uns auf die Entwicklung und Genehmigung eines begleitenden Rennkit-Teileprogramms konzentrieren. Wir werden auch andere Kawasaki-Teams auf den neuesten Stand bringen, die in anderen Meisterschaften mit FIM-Homologation fahren.»

Wie Yamaha mit der R9 als Nachfolger für die R6, wird auch Kawasaki 2025 ein sogenanntes Next-Generation-Bike einsetzen. Letzter Hersteller mit einem klassischen 600er-Vierzylinder-Motorrad ist nach heutigem Stand Honda.