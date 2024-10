SSP-Leader Adrian Huertas (Ducati): «Alles perfekt»

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass in Estoril der erste Fahrer-Titel vergeben wird. Was Supersport-Leader Adrian Huertas benötigt, um Ducati die zweite Weltmeisterschaft in Folge zu sichern.

Zwei Meetings der seriennahen Weltmeisterschaft stehen noch aus, Estoril in zehn Tagen ist das vorletzte Rennwochenende der Saison. Schaut man auf die WM-Stände aller Serien, so ist nur die Herstellerwertung in der Supersport-300 zugunsten Kawasaki entschieden. Dass ein Weltmeister in Portugal gekrönt wird, deutet sich jedoch in der Supersport-WM an.

Denn nach einem Sieg und einem fünften Platz am vergangenen Wochenende in Aragon führt Adrian Huertas um 41 Punkte vor Yari Montella (Ducati) und 46 Punkte vor Stefano Manzi (Yamaha). Hat der Aruba.it Ducati-Pilot nach Estoril 50 oder mehr Punkte Vorsprung, ist er uneinholbar und steht damit als Weltmeister fest. Mit zwei Siegen hat es der Spanier selbst in der Hand, mindestens muss er neun Punkte mehr einfahren als sein Markenkollege Montella oder vier mehr als der Yamaha-Pilot.

© Gold & Goose Willkommen in Alcaniz, Yari Montella © Gold & Goose Willkommen in Alcaniz, Adrian Huertas © Gold & Goose Jorge Navarro & Stefano Manzi © Gold & Goose Glenn Van Straalen © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Valentin Debise © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Federico Fuligni © Gold & Goose Valentin Debise © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Jorge Navarro © Gold & Goose Tom Booth-Amos © Gold & Goose Stefano Manzi führt das Feld an © Gold & Goose Jorge Navarro © Gold & Goose Glenn Van Straalen © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose John McPhee © Gold & Goose Jorge Navarro © Gold & Goose Federico Caricasulo © Gold & Goose Adrian Huertas © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Adrian Huertas © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Adrian Huertas © Gold & Goose 1. Rennen - Stefano Manzi, Adrian Huertas & Valentin Debise © Gold & Goose 2. Rennen - Stefano Manzi, Yari Montella & Jorge Navarro Zurück Weiter

Huertas gewann 2018 die 300er-WM und ist in diesem Jahr mit zehn Siegen der dominierende Pilot. «Es ist unglaublich, zehn Siege in meiner ersten Saison mit der Ducati und dem Team zu haben», sagte der 21-Jährige. «Wenn sich unsere Wege trennen, werde ich sehr traurig sein, denn es war immer alles perfekt. Wir hoffen, dass wir bis zum Ende großartige Dinge schaffen werden.»

Zur Info: Für 2025 unterschrieb der Spanier bereits beim Moto2-Team Italtrans.

Allerdings lief es im zweiten Lauf in Aragon eben nicht perfekt für Huertas. Zu keinem Zeitpunkt konnte der Aruba.it-Pilot bei seinem Heimrennen um den Sieg mitfahren und fuhr als Fünfter sein schlechtestes Ergebnis ohne Sturz ein. «Da hat keinen Spaß gemacht», haderte Huertas. «Wir hatten viele Probleme mit der Abstimmung, und uns fehlte etwas, das wir für die nächsten Rennen verbessern müssen. Wir müssen so weitermachen wie bisher und nicht dem Weg vom Sonntag folgen.»

Nach Nicolò Bulega im vergangenen Jahr wäre Huertas der zweite Ducati-Weltmeister in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft.