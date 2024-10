Bislang undenkbar: Bayliss vor Absprung bei Ducati

Mit 18 Jahren kam Oliver Bayliss in die Supersport-WM, inzwischen hat der Australier drei Saisons mit Ducati hinter sich. Vergangene Woche testete er in Jerez für das Triumph-Werksteam von Simon Buckmaster.

Kaum einen anderen Namen verbindet man so sehr mit Ducati wie Bayliss, «good old Troy» hat für den Hersteller aus Bologna dreimal die Superbike-WM gewonnen. Als Sohn Oliver für die Saison 2022 aus der Australischen Meisterschaft in die Supersport-WM wechselte, geschah dies – natürlich mit Ducati. Seither fuhr er 59 Rennen, im ersten Jahr für das Barni-Team, in den folgenden zwei für die D34G-Mannschaft von Davide Giugliano. Oli schaffte neun einstellige Ergebnisse und brillierte als Fünfter 2024 bei seinem Heimrennen auf Phillip Island.

Der Junior beendete die WM auf den Rängen 16, 21 und 14 – und testete vergangene Woche Dienstag und Mittwoch auf dem Circuito de Jerez neben Stammfahrer Tom Booth-Amos die Werks-Triumph aus dem Team von Simon Buckmaster.

Das Hauptaugenmerk lag auf der Fahrwerksabstimmung der Street Triple 765 RS für die Spezifikation 2025, vor allem den Federelementen und einer Änderung an der Umlenkung. Der Motor bleibt unverändert und ist identisch mit jenem, der in der Moto2-WM zum Einsatz kommt. Buckmaster sprach von «fantastischen zwei Tagen» und Veränderungen, die sich «sofort positiv bemerkbar gemacht haben».

«Ich hatte ein gutes Gefühl mit dem Motorrad und mit dem Team», urteilte Bayliss. «Wir waren sehr, sehr nah dran an dem, wie wir das Qualifying dort mit meinem Motorrad beendet haben und hatten nur begrenzte Streckenzeit. Es war ein guter Test.»

Für Buckmaster geht es darum, einen Nachfolger für den Tschechen Ondrej Vostatek zu finden, der für 2025 ins Team Wepol Ducati wechselt. Bayliss ist nach diesem Test ein heißer Kandidat.

«Oli lag 0,6 sec hinter Tom, seine Pace war so gut wie nach drei Jahren auf der Ducati», erzählte Buckmaster SPEEDWEEK.com. «Oli und Tom kennen einander sehr gut, er fragte ihn, weil er wusste, dass wir einen Fahrer suchen. Seinen Vater kenne ich schon sehr lange. Oli gab gute Rückmeldungen, er passt mit Tom gut zusammen. Man kann sagen, dass wir mit Oli arbeiten wollen und er mit uns.»

Teams & Fahrer Supersport-WM 2025:



Ducati:

Feel Racing: Philipp Öttl (D)

EAB: Loris Veneman (NL)

Wepol: Marcel Schrötter (D), Ondrej Vostatek (CZ)

Althea: Simon Jespersen (DK), noch offen

Orelac: Navarro?

D34G: noch offen

Renzi Corse: Corsi?



Yamaha:

Evan Bros: Can Öncü (TR), Aldi Mahendra (IND)

Pata Ten Kate: Stefano Manzi (I), Yuki Okamoto (J)

GMT94: Lucas Mahias (F), Michael Rinaldi (I)

VFT: Niccolo Antonelli (I), noch offen



MV Agusta:

Motozoo Me Air: Luke Power (AUS), Federico Caricasulo (I)

MV Agusta Reparto Corse: Bo Bendsneyder (NL), Debise?



Honda:

Petronas MIE: Toba?



Kawasaki:

Kawasaki WorldSSP: Jeremy Alcoba (E)

MTM: noch offen

Prodina: noch offen



Triumph:

PTR: Tom Booth-Amos (GB), Bayliss?



QJMotor:

QJMotor Factory: Raffaele De Rosa (I), noch offen