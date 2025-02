Phillip Island, Lauf 2: Schrötter stürzte in Führung

Der zweite Lauf der Supersport-WM 2025 war turbulent und dramatisch. Während Marcel Schrötter in Führung liegend stürzte, holte Triumph-Pilot Tom Booth-Amos den Sieg.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen der beiden Supersport-Serien wird seit 2024 nach einem anderen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählt, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen. Die beste Zeit fuhr Bo Bendsneyder (MV Agusta), der am Samstag Vierter wurde und im Qualifying der Schnellste war. Die erste Reihe komplettieren Marcel Schrötter (Ducati) und Lauf-1-Sieger Stefano Manzi. Reihe 2 besteht aus Tom Booth-Amos (Triumph), Valentin Debise (Ducati) und Lucas Mahias (Yamaha).

Das Wetter auf Phillip Island präsentierte sich auch am Sonntag sommerlich. Bei Rennstart um 14:30 Uhr Ortszeit herrschten 30 Grad Celsius und vom Meer wehte ein frischer Wind. Nach spätestens zehn Runden war ein Reifenwechsel vorgeschrieben.

Can Öncü (Yamaha) gewann spektakulär aus Reihe 3 den Start, aber der Türke konnte sich nicht lange an der Spitze halten. An der Spitze passierte zunächst nicht viel. Mit einer starken Fahrt fiel Tom Booth-Amos auf, der das Rennen nach der ersten Runde anführte. Der Engländer mischte konstant auf vorderen Positionen mit, so wie auch Marcel Schrötter (Ducati) und Stefano Manzi (Yamaha).

Turbulent wurde es nach dem vorgeschriebenen Boxenstopp ab Runde 9. Jeremy Alcoba missachtete die Mindestzeit und ergänzte die Spitzengruppe, obwohl er über 6 sec Zeitstrafe erhalten hatte. Die Führung übernahm zunächst Schrötter, der aber in Runde 10 mit einem Highsider stürzte. Während der Bayer humpelnd den Gefahrenbereich verließ, brachte sein Sturz und auch eine Kollision von Valentin Debise und Jaume Masià (beide Ducati) die vordere Gruppe durcheinander.

Die Führungsarbeit leistete bis zum Ende die meiste Zeit Booth-Amos, der nach 18 Runden seinen ersten Sieg feierte. Lauf-1-Sieger Manzi kreuzte als Zweiter die Ziellinie. Ein starkes Rennen zeigte erneut Bendsneyder, der am Start außerhalb der Top-10 zurückfiel und sich konsequent bis auf Platz 3 zurückkämpfte.

Mit Triumph, Yamaha und MV Agusta ist das Podium seitens der Werke bunt gemischt. Achtung: Die beste Ducati brachte Xavier Cardelus nur auf Platz 8 ins Ziel. Für Honda hielt Kaito Toba als guter Neunter die Fahne hoch.

So lief das Rennen:

Start: Öncü mit Blitzstart aus Reihe 3 in Führung, dann Manzi, Booth-Amos und Schrötter.



Runde 1:



Runde 2: Booth-Amos führt vor Manzi, Öncü und Schrötter. Bendsneyder nur auf Platz 12.



Runde 3: Schrötter jetzt Zweiter. Öncü fiel auf Platz 7 zurück. Schnellste Runde Masia in 1:32,905.



Runde 4:



Runde 5: Die Top-3 unverändert. Öncü arbeitet sich mit schnellster Runde in 1:32,556 min auf Platz 6 vor.



Runde 6: Booth-Amos, Schrötter und Debise auf der Linie praktisch zeitgleich. Die Spitzengruppe besteht aus sieben Piloten.



Runde 7: Booth-Amos hat sich um 0,5 sec von Schrötter abgesetzt.



Runde 8: Schrötter verliert Platz 2 an Debise.



Runde 9: Die ersten Piloten absolvieren ihren Boxenstopp.



Runde 10: Schrötter führt das Rennen vor Cardelus und Booth-Amos an. Schnellste Runde Bendsneyder (10.) in 1:32,300 min.



Runde 11: Sturz von Debise und Masia. Später stürzt auch Schrötter per Highsider. Mehrere Piloten müssen abbremsen und ausweichen. Rinaldi führt vor Booth-Amos, Alcoba und Manzi.



Runde 12: Booth-Amos vor Manzi und Alcoba. Alcoba ist deshalb in der Spitzengruppe, weil sein Boxenstopp zu schnell war – 6 sec Zeitstrafe.



Runde 13: Bendsneyder hat sich auf Platz 5 vorgearbeitet.



Runde 14: Manzi führt erstmals das Rennen an. Bendsneyder als Vierter nur 0,6 sec hinter der Spitze.



Runde 15: Bendsneyder legt sich Alcoba zurecht. Mit Manzi (2.), Rinaldi (5.), Öncü (6.) und Mahias (8.) fahren vier Yamaha in den Top-8.



Runde 16: Booth-Amos und Manzi setzen sich ab.



Runde 17: Bendsneyder wurde lange von Alcoba aufgehalten und liegt als Dritter 1,2 sec hinter den Top-2.



Letzte Runde: Booth-Amos gewinnt sein erstes Supersport-Rennen, dann Manzi und Bendsneyder. Öncü stürzt.