Schrötter auf dem Weg zum 1. Sieg – dann Highsider!

17 Mal stand Marcel Schrötter in seiner Karriere in der Moto2- und Supersport-WM auf dem Podium, zu einem Sieg reichte es nie. «Ich weiß nicht, ob das verflucht ist», meinte er nach seinem Sturz in Führung liegend in Aus

Seit 2010 fährt Marcel Schrötter Vollzeit in einer Motorrad-Weltmeisterschaft: Zuerst in der 125er-Klasse, dann Moto3 und Moto2, seit 2023 in der Supersport-WM. Fünfmal schaffte er es im GP-Sport in der Moto2 aufs Podium, zwölfmal in der Supersport-Kategorie.

Nach seinem dritten Platz im ersten Rennen der Saison am Samstag auf Phillip Island, nach zwei Jahren mit MV Agusta erstmals auf der Ducati des tschechischen WRP-Teams von Ludek Weag, hatte Schrötter die Trümpfe in der Hand, um endlich seinen ersten WM-Sieg zu feiern.



Als der vorgeschriebene Boxenstopp zur Rennmitte absolviert war, übernahm er in der elften Runde die Führung – und stürzte wenig später per Highsider!

Marcel wurde vorsorglich ins Medical Center an der Rennstrecke gebracht, bis auf Prellungen am rechten Fuß erlitt er keine Blessuren.



«Ich weiß nicht, ob das verflucht ist», meinte der Bayer beim Treffen mit SPEEDWEEK.com zu seinem Crash. «Die Nummer 1 habe ich noch nie gesehen. Mein Plan war vorne bleiben, weil über zwei oder drei Runden alle schnell sind. Ich wollte mich nicht in Kämpfe verwickeln, weil dann kommen die Hinteren auch wieder ran. Ich bin hier gefühlt eine Woche lang Motorrad gefahren und habe in der Kurve nichts anderes gemacht. Mir ist einfach das Hinterrad weggeschmiert, das war noch nicht mal ein richtiger Highsider. Das ist echt Scheiße. Es tut mir für das Team und mich leid, dass ich nicht einfach mal so ein Rennen zu Ende bringe, wo wir klar zu den Schnellsten gehörten. Dass ich nicht so ein wichtiges Rennen wegschmeiße und stattdessen diese Punkte mitnehme.»

Die Balance-Regel unter den sehr verschiedenen Motorrädern funktioniert «im Großen und Ganzen», wie Schrötter analysierte. «Ich finde, dass sie Ducati die 78 Prozent Drosselklappenöffnung zurückgeben könnten, die sie letztes Jahr bis Most hatten, derzeit haben wir nur 72. Aus den Kurven heraus fühlt sich mein Motorrad wie eine Luftpumpe an, die anderen Ducati-Fahrer sagen das Gleiche. Das Bike von Booth-Amos rennt wie die Sau, an dem kam ich echt schwer vorbei. Bei dem war ich froh, wenn ich am Ende der Geraden dran war, dann fuhr mir die Triumph aus Kurve 2 hinaus aber wieder weg. Die Yamaha sind in der Beschleunigung auch nicht verkehrt.»