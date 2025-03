Marcel Schrötter (Ducati): «Erwartungen verfehlt»

Beim zweiten Saisonmeeting der Supersport-WM 2025 verfehlte Marcel Schrötter den Sprung auf das Podest. Dass es nicht an der fahrerischen Leistung des Ducati-Piloten liegt, war in Portimão offensichtlich.

Die Kräfteverhältnisse haben sich in der Supersport-WM im Vergleich zum vergangenen Jahr massiv geändert. Yamaha mischt mit der neuen R9 konstant auf vorderen Positionen mit, MV Agusta und Triumph haben zugelegt. Die Ducati-Piloten haben dagegen nicht mehr jenes schlagkräftige Motorrad unter sich, das mit Nicolò Bulega und Adrian Huertas zwei Supersport-Weltmeisterschaften in Folge gewonnen hat.

Beim Europaauftakt war Marcel Schrötter im ersten Lauf bester Ducati-Pilot, kreuzte aber nur als Sechster die Ziellinie. Als Achter im zweiten Rennen war der 32-Jährige ebenfalls nicht in der Nähe der Podestplätze. Bester Ducati-Pilot war dieses Mal der Franzose Valentin Debise auf Platz 5.



«Leider war Portimão nicht das Wochenende, auf das ich mich gefreut hatte», grummelte Schrötter. «Ich bin mit klaren Zielen und Erwartungen hierhergekommen, aber wir haben sie im Hinblick auf die Ergebnisse verfehlt. Aber auch die Art und Weise, wie ich mich in den letzten drei Tagen gefühlt habe, war ein wenig daneben. Das einzig Positive am zweiten Rennen ist, dass sich unser Abstand zur Spitze in Grenzen hielt. Ich hatte den jeweiligen Führenden lange Zeit im Visier. Erst als sich Bendsneyder mit einer starken Pace an der Spitze absetzen konnte, war es vorbei. Die zweit- und drittplatzierten Fahrer waren dagegen praktisch immer knapp vor mir.»

Der Wepol-Pilot weiter: «Frustrierend war allerdings, dass wir auf den Geraden nur sehr schwer mithalten konnten. Das Problem trat in den letzten beiden Kurven auf, wo es an Grip mangelte. Bis zu diesem Stellen konnte ich mich in jeder Runde an die Spitze heranarbeiten und war genauso schnell wie die anderen. Aber dann kommt man aus den letzten beiden Kurven heraus und es fühlt sich an, als läge man fünf Zehntel zurück. Ich wurde entweder überholt oder hatte keine Chance, mitzuhalten.»

Nach zwei Meetings ist Schrötter mit 34-Punkten bester Ducati-Pilot, als WM-Sechster beträgt sein Rückstand auf Leader Stefano Manzi (Yamaha) jedoch bereits 51 Punkte!



«Meine Rundenzeiten sind gut, wir reden von maximal zwei Zehnteln und ich bin im Kampf um Platz zwei. Das ist definitiv die Lücke, die wir als Erstes schließen müssen. Ich hoffe, dass wir alle an einem Strang ziehen und alle Register ziehen, damit wir das bald schaffen», erklärte Schrötter. «Denn wenn noch zwei, drei Rennwochenenden so verlaufen, dann ist der Zug in der Gesamtwertung endgültig abgefahren. Wir sind schon ein wenig im Rückstand, also müssen wir hart an diesen Punkten arbeiten. Wir müssen wieder konkurrenzfähiger werden und auch schauen, dass wir mehr Leistung aus unserem Motorrad herausholen.»