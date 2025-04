Stefano Manzi (Yamaha): WM-Führung zum Geburtstag

Nach dem Supersport-Auftakt in Australien musste sich Ten Kate Yamaha-Pilot Stefano Manzi noch die WM-Führung teilen. In Portimão machte sich der Italiener ein Geburtstagsgeschenk und setzte sich an der Spitze ab.

Dass er zu Recht einer der diesjährigen Titelfavoriten ist, hat Stefano Manzi schon nach zwei Meetings der Supersport-WM 2025 eindrucksvoll bewiesen. Mit einem Sieg und Platz 2 auf Phillip Island sowie zwei zweiten Plätzen in Portimão stand der Italiener als einziger Teilnehmer in jedem Rennen auf dem Podium. Musste sich Manzi die WM-Führung nach dem Saisonauftakt noch mit Tom Booth-Amos (Triumph) teilen, ist er nun mit 85 Punkten alleiniger WM-Leader. Auf Platz 2 folgt Booth-Amos mit 72 Zählern.

Dabei kam Manzi in Portimão erst mit den Rennen in Schwung. Beim Test Mitte März und in den Trainings hatte der Yamaha-Pilot deutlich das Nachsehen. Schnellster Yamaha-Vertreter war Can Öncü, der die Pole holte und das erste Rennen gewann. «Can war schon beim Test ab der ersten Runde unglaublich schnell, bei mir war es genau umgekehrt – wir hatten also verschiedene Herangehensweisen an diese Strecke», schmunzelte Manzi. «Letztlich bin ich total zufrieden mit Portimão. Ich habe mich darauf konzentriert, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen.»

Manzi feierte am Samstag seinen 26. Geburtstag. «Ich hatte gehofft, an meinem Geburtstag gewinnen zu können, aber der zweite Platz war das Beste, was ich erreichen konnte», betonte der Vizeweltmeister der vergangenen zwei Jahre. «Beim Test hier vor zwei Wochen war ich nicht sehr stark, und auch gestern qualifizierte ich mich auf Platz sechs. Can war zu Beginn des Rennens zu schnell.»

Als Öncü im zweiten Rennen in Führung liegend stürzte, schien Manzi der Sieg auf dem Silbertablett serviert zu werden. «Als ich in Führung lag, versuchte ich alleine meine Runden zu fahren, aber Bo holte mich ein und war am Ende etwas schneller», gab der Italiener zu. «In den letzten beiden Runden machte ich etwas langsamer und sicherte mir den zweiten Platz. Ich bin glücklich über die beiden Podiumsplätze und freue mich schon auf das Heimrennen des Teams in zwei Wochen.»