Zwei Jahre nach Katastrophe: Can Öncü siegt wieder

Zwei Jahre nach seinem letzten Sieg und dem verhängnisvollen Unfall in Assen stieg Can Öncü wieder auf das oberste Podest. Der Triumph des Yamaha-Piloten im ersten Lauf der Supersport-WM 2025 in Portimão war dominant.

Vor zwei Jahren änderte sich das Leben von Can Öncü innerhalb weniger Wochen um 180 Grad. Am 4. März 2023 holte der damalige Kawasaki-Pilot im ersten Lauf auf dem Mandalika Street Circuit seinen ersten Supersport-Sieg und war obenauf. Als die seriennahe Weltmeisterschaft anschließend zum Meeting in Assen nach Europa zurückkehrte, wurde der Türke im zweiten Rennen vom übermotivierten Yari Montella abgeschossen. Knochenbrüche und eine Schädigung eines Nervs im linken Arm – sogar die Transplantation eines gesunden Nervs war erforderlich.



Monatelang hatte Öncü keine Kraft im linken Arm und nur langsam kehrte das Gefühl zurück. Irgendwie schaffte es der 21-Jährige trotz der Einschränkungen beim Saisonfinale in Jerez wieder als Dritter auf das Podest.

Wenn es einen Beweis benötigte, dass Can Öncü seinen Speed wiedergefunden hat, dann war es sein Auftritt am vergangenen Wochenende in Portimão: Öncü holte sich in 1:42,944 min mit 0,6 sec Vorsprung überlegen die Pole-Position und auch seine beste Rennrunde in Lauf 1 war um 0,5 sec schneller als der Rest. Dass er auf der Ziellinie nur 0,8 sec Vorsprung auf Markenkollegen Stefano Manzi hatte, war auch den Reifenverschleiß zurückzuführen.



«Das war sehr emotional für mich, denn nach dem Unfall in Assen 2023 dachte ich, alles sei vorbei», gab Öncü zu. «Aber Kenan hat mich immer gepusht, niemals aufzugeben. Wir haben bei null angefangen und jeden Tag, wenn ich aufgeben wollte, hat er mich noch mehr angetrieben.»

Öncü weiter: «Das ganze Wochenende über waren wir sehr stark. Wir wussten, dass wir dieses Jahr die Möglichkeit hatten, uns zu steigern, und deshalb arbeite ich so hart. Auch das Team und Yamaha haben wie verrückt gearbeitet, um das Motorrad so gut wie möglich zu machen. Wir müssen jetzt Schritt für Schritt weitermachen. Aber hier zu gewinnen ist unglaublich, ich möchte allen danken, Kenan, Yamaha, dem Team, allen!»

Im zweiten Lauf agierte der Evan Bros-Pilot ähnlich dominant, allerdings mit einem weniger guten Ende. Ein Sturz in Kurve 1 der neunten Runde beendete den Europaauftakt von Öncü abrupt.



«Insgesamt war es ein wirklich brillantes Wochenende, mit der Pole und dem Sieg in Rennen 1. Im zweiten Rennen habe ich leider die Front verloren und bin gestürzt», bedauerte Öncü. «Leider habe ich einen Fehler gemacht und es tut mir leid, aber wir können mit großem Optimismus in die Zukunft blicken, denn wir wissen, dass wir zu den Schnellsten auf der Strecke gehören.»

In der Gesamtwertung belegt allerdings mit 36 Punkten nur den fünften WM-Rang. Sein Rückstand auf Leader Stefano Manzi beträgt bereits 49 Punkte.