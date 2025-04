Assen, Lauf 2: Yamaha-Triumph – Schrötter Sechster

Der zweite Lauf der Supersport-WM 2025 in Assen war bis in die letzte Runde umkämpft und spannend. Den Sieg sicherte sich Can Öncü vor seinem Yamaha-Markenkollegen Stefano Manzi. Gutes Rennen von Marcel Schrötter.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen der beiden Supersport-Serien wird seit 2024 nach einem anderen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählt, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen.

Für den zweiten Lauf in Assen hatte dies erhebliche Auswirkungen auf die Startaufstellung. Die erste Reihe bestand aus Stefano Manzi (Yamaha), Bo Bendsneyder (MV Agusta) und Jaume Masia (Ducati). Superpole-Gewinner Can Öncü (Yamaha) fiel auf die fünfte Position zurück. Keine Änderung gab es hingegen für Philipp Öttl (Ducati), der als Achter in Reihe 3 ins Rennen ging. Marcel Schrötter (Ducati) fuhr die zehntbeste Rundenzeit und profitierte daher nicht vom neuen System. Der Bayer war 14. der Startaufstellung.

Ab der ersten Runde gab Manzi an der Spitze die Pace vor – nur kurzzeitig überließ der Ten Kate Yamaha-Pilot die Führungsarbeit seinem Markenkollegen Can Öncü. Die vordere Gruppe bestand zeitweise aus bis zu zwölf Piloten, und erst gegen Ende kristallisierten sich die Yamaha-Piloten als Sieg-Favoriten heraus.

Manzi ging mit einigen Metern Vorsprung als Führender in die letzte Runde, doch Öncü gab alles und lag vor der letzten Schikane wieder am Hinterrad des Italieners. Der Türke bremste etwas später und zwang Manzi dazu, über den verbotenen Bereich abzukürzen. Auf der Linie lag der Italiener vorn, doch das Ergebnis wurde korrigiert und Öncü als Sieger gewertet. Dritter wurde Lokalmatador und Lauf-1-Sieger Bo Bendsneyder (MV Agusta).

Ein starkes Rennen fuhr Marcel Schrötter. Im letzten Renndrittel sah es kurzzeitig so aus, als könnte der WRP Ducati-Pilot um einen Podestplatz kämpfen. Als Sechster wurde der 32-Jährige etwas unter Wert geschlagen.

Auch Philipp Öttl zeigte eine solide Performance, allerdings erhielt der Feel-Racing-Pilot nach einem Kontakt mit Lucas Mahias (Yamaha), bei dem der Franzose stürzte, eine Long-Lap-Strafe. Dennoch belegte der Bayer eine Top-9-Position. In der letzten Runde verlor Öttl mehrere Sekunden und fiel auf Platz 13 zurück.

Am Ende der vorderen Gruppe fuhr auch Jeremy Alcoba mit der einzigen Kawasaki mit – Platz 7. Die beste Honda brachte Corentin Perolari auf der zehnten Position ins Ziel. Einen WM-Punkt ergatterte der gestürzte Triumph-Pilot Tom Booth-Amos. Nachdem Raffaele De Rosa nach einem Sturz am Freitag für rennuntauglich erklärt wurde, sorgte Niki Tuuli als 22. für das beste Ergebnis von QJ Motor.

So lief das Rennen:

Start: Manzi vor Masia und Öncü in die erste Kurve. Bendsneyder Sechster.



Runde 1: Manzi vor Masia und Öncü. Öttl Neunter, Schrötter Elfter.



Runde 2: Öncü führt, die schnellste Rennrunde fährt aber Debise (4.) in 1:38,254 min.



Runde 3: Masia verbessert sich in 1:38,233 min auf Platz 2. Die vordere Gruppe besteht aus zwölf Piloten innerhalb 2 sec. Öttl und Schrötter auf 9 und 10.



Runde 4: Bendsneyder weiter auf Platz 6. Schrötter (9.) in 1:37,880 min auf dem Weg nach vorn.



Runde 5: Manzi, Öncü, Masia wechseln sich mehrfach an der Spitze ab. Starke Vorstellung von 300er-Weltmeister Mahendra auf Platz 4. Sturz van Straalen.



Runde 6: Öttl will Mahias überholen, aber der übersieht den Deutschen und lenkt ein – und stürzt. Öttl verliert dadurch den Anschluss an die vordere Gruppe. Der Vorfall wird von den Stewards untersucht.



Runde 7: Mit Manzi, Öncü und Mahendra liegen drei Yamaha vorn.



Runde 8: Vorn setzen sich Manzi und Öncü leicht ab. Booth-Amos (3.) mit der schnellsten Runde in 1:37,814 min. Taccini stürzt – Schrötter rückt auf Platz 8 vor.



Runde 9: Booth-Amos sprangt das Yamaha-Duo an der Spitze. Die Top-3 liegen 0,6 sec vor Mahendra, Masia, Bendsneyder und Schrötter. Öttl einsam auf Platz 10.



Runde 10: Öttl erhält eine Long-Lap-Penalty. Perolari mit der besten Honda auf Rang 11.



Runde 11: Mahendra brettert durch die Wiese. Bendsneyder und Schrötter im Doppelpack vorbei an Masia auf die Plätze 4 und 5.



Runde 12: Die Top-5 innerhalb 1,3 sec. Öttl vorbei an Mahendra auf Platz 9 – aus eigener Kraft ist mehr nicht möglich.



Runde 13: Schrötter holt sich Platz 4 von Bendsneyder, aber der Niederländer kontert wenige später.



Runde 14: Manzi führt weiter vor Öncü. Booth-Amos stürzt auf einer Podestplatzierung! Platz 3 übernimmt Bendsneyder.



Runde 15: Schrötter hat den direkten Anschluss an die Top-3 verloren.



Runde 16: Nach einem Hinterradrutscher übernahm Öncü die Führung. Die beiden Yamaha-Piloten liegen 1,8 sec vor Bendsneyder. Schrötter (5.) hinter Debise zurückgefallen. Öttl (9.) musste Mahendra ziehen lassen.



Runde 17: Manzi geht mit einigen Metern Vorsprung auf Öncü in die letzte Runde. Toba stürzte.



Letzte Runde: Öncü gewinnt das Rennen in der Schikane vor dem Ziel. Manzi wird auf der Linie um 0,012 sec geschlagen. Bendsneyder Dritter. Schrötter Sechster. Öttl verliert drei Sekunden und wird 13.