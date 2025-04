Assen, Superpole: Can Öncü (Yamaha) überragend 11.04.2025 - 16:51 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Can Öncü brannte eine Rekordzeit in den Asphalt

Während sich Yamaha-Pilot Can Öncü beim Meeting der Supersport-WM 2025 in Assen die zweite Pole-Position in Folge sichert, qualifizierte sich Philipp Öttl (Ducati) auf Startplatz 10.