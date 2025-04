Can Öncü bezwang den Fluch von Assen – mit einem Sieg

Can Öncü war außer sich vor Freude

Mit dem Meeting der Supersport-WM 2025 in Assen konnte Can Öncü das schwerste Kapitel seiner Karriere endgültig beenden. Der Yamaha-Pilot meldete sich mit einem Sieg im zweiten Lauf endgültig zurück.

Mit Assen verbindet Can Öncü den schlimmsten Moment seiner Karriere. Denn als der Türke im zweiten Lauf 2023 in der ersten Kurve von Yari Montella abgeschossen wurde, drohte sein bisherige Leben aus den Fugen zu geraten. Weniger die Brüche im linken Arm waren das Problem, sondern die bei der Kollision verursachte Nervenschädigung. Monatelang hatte der 21-Jährige kaum Gefühl, Kraft und Kontrolle über seine Hand. Erst die Transplantation eines gesunden Nervs brachte Besserung.

Mit dem Wechsel ins Yamaha-Team Evan Bros Racing kann Öncü für die Supersport-WM sein unbestrittenes Talent wieder ausdrücken. Beim Europaauftakt in Portimão holte Öncü im ersten Lauf den ersten Sieg seit Mandalika 2023. Und am vergangenen Wochenende legte er in Assen seinen zweiten Triumph nach – zwei Jahre nach jedem verhängnisvollen Unfall.

«Auf dieser Strecke zu gewinnen, auf der ich den schlimmsten Sturz meiner Karriere hatte, ist wirklich bedeutend und schlägt ein neues Kapitel auf», ist Öncü überzeugt. «Das war ein sehr spezieller Moment für mich. Zum einen, weil sehr viele türkische Fans dabei waren, aber auch die Familien von Kenan und mir. Assen war deshalb eines der wichtigsten Wochenenden für mich. Ich muss mich insbesondere bei Kenan bedanken, denn in meinen schwierigsten Zeiten hat er mich wieder aufgebaut. Ihm habe ich zu verdanken, dass ich hier stehe.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Tom Booth-Amos © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Stefano Manzi und Can Öncü © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Jeremy Alcoba © Gold & Goose Tom Booth-Amos © Gold & Goose Can Öncü und Stefano Manzi © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Valentin Debise © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Bo Bendsneyder gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Stefano Manzi, Bo Bendsneyder, Can Öncü © Gold & Goose Sieger Bo Bendsneyder © Gold & Goose Can Öncü gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Sieger Can Öncü © Gold & Goose Stefano Manzi, Can Öncü, Bo Bendsneyder Zurück Weiter

Beim Überqueren der Ziellinie brachen bei Öncü alle Dämme. So wie am vergangenen Sonntag sah man den Yamaha-Piloten noch nie jubeln.

«Es war wichtig für mich, hier zu gewinnen, denn der schwere Sturz vor zwei Jahren hätte fast meine Karriere beendet. Als ich heute nach der Zieldurchfahrt eine türkische Flagge übernahm, habe ich sie in den Kies gesteckt, um zu zeigen, dass ich zurück bin», erklärte Öncü. «Ich bin sehr glücklich mit diesem Motorrad. Ich habe schwierige Jahre hinter mir, aber jetzt fahre ich in einer anderen Liga.»

In der Gesamtwertung belegt Öncü mit 77 WM-Punkten Rang 6 – mit Trend nach oben.