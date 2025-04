Philipp Öttl (Ducati) meint: «Die Strafe war fair»

Gesundheitlich geht es Philipp Öttl nach seinem Kreuzbandriss Mitte Februar immer besser. Weshalb es für den Bayer aus dem Team Feel Racing Ducati bei der Supersport-WM in Assen nur die Plätze 7 und 13 wurden.

Nach Elektronikproblemen im einzigen freien Training am Freitag musste Philipp Öttl in Assen ohne Vorbereitung ins Supersport-Qualifying und eroberte unter diesen Voraussetzungen immerhin den zehnten Startplatz 10. Im ersten Rennen am Samstag sah der Bayer als Siebter die Zielflagge, im zweiten Lauf am Sonntag wurde es nur Rang 13.

Philipp kollidierte in der sechsten Runde beim Überholen mit Lucas Mahias, was ihm eine Long-lap-Strafe einbrachte. Der Ducati-Pilot kämpfte sich mit starken Rundenzeiten zurück und war bereits auf dem achten Platz, dann ereilte ihn wiederholt ein technisches Problem an seiner Panigale V2 und er fiel die letzten beiden Runden auf den 13. Platz zurück.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Tom Booth-Amos © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Stefano Manzi und Can Öncü © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Jeremy Alcoba © Gold & Goose Tom Booth-Amos © Gold & Goose Can Öncü und Stefano Manzi © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Valentin Debise © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Bo Bendsneyder gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Stefano Manzi, Bo Bendsneyder, Can Öncü © Gold & Goose Sieger Bo Bendsneyder © Gold & Goose Can Öncü gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Sieger Can Öncü © Gold & Goose Stefano Manzi, Can Öncü, Bo Bendsneyder Zurück Weiter

«Ich bin mit großen Hoffnungen nach Assen gekommen, da meine Verletzung vom Saisonbeginn fast auskuriert ist», erzählte Öttl SPEEDWEEK.com. «Mein Start war nicht ganz so gut und ich fühlte mich auf dem Motorrad auch nicht ganz so wohl. Ich kollidierte mit Mahias, die anschließende Strafe war fair, ich habe mich bei ihm entschuldigt. Zum Schluss trat das gleiche Elektronikproblem auf, das ich im zweiten Rennen in Portimao und im freien Training in Assen hatte. Der Motor verliert dann Leistung, ich war froh, ins Ziel gekommen zu sein. Zufriedenstellend ist das nicht, vor allem, weil das Problem bereits zum dritten Mal auftrat, obwohl wir eigentlich alles ausgetauscht haben. Bis Cremona ist es die Aufgabe des Teams, dass sie das in den Griff bekommen. So kann ich nicht vorne mitfahren.»

Die ersten beiden Rennen in Australien verpasste Öttl verletzungsbedingt, mit den vier Läufen in Portimao und Assen kommt er auf 23 Punkte, was WM-Rang 10 bedeutet.

Ergebnis Supersport- WM 2025, Assen, Rennen 2:

Ergebnis Supersport- WM 2025, Assen, Rennen 1:

Supersport-WM 2025: Stand nach 6 von 24 Rennen

table>Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Can Öncü (TR) Yamaha 2. Stefano Manzi (I) Yamaha + 0,012 sec 3. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta + 3,150 4. Valentin Debise (F) Ducati + 3,422 5. Jaume Masia (E) Ducati + 5,131 6. Marcel Schrötter (D) Ducati + 5,997 7. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 9,478 8. Aldi Mahendra (RI) Yamaha + 15,909 9. Federico Caricasulo (I) MV Agusta + 18,119 10. Corentin Perolari * (F) Honda + 18,380 11. Simon Jespersen (DK) Ducati + 18,618 12. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 19,402 13. Philipp Öttl (D) Ducati + 19,416 14. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 20,672 15. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 29,097 16. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 29,160 17. Luke Power (AUS) MV Agusta + 30,664 18. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 30,716 19. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 35,361 20. Luca De Vleeschauwer (NL) Ducati + 35,524 21. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 39,168 22. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 39,511 23. Ana Carrasco * (E) Honda + > 1 min - Kaito Toba (J) Honda - Loris Veneman (NL) Ducati - Melvin van der Voort(NL) Ducati - Oliver Bayliss (AUS) Triumph - Leonardo Taccini (I) Ducati - Lucas Mahias (F) Yamaha - Glenn van Straalen (NL) DucatiPos Fahrer Motorrad Diff 1. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 2. Stefano Manzi (I) Yamaha + 3,228 sec 3. Can Öncü (TR) Yamaha + 3,930 4. Jaume Masia (E) Ducati + 6,298 5. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 10,800 6. Leonardo Taccini (I) Ducati + 10,924 7. Philipp Öttl (D) Ducati + 11,121 8. Aldi Mahendra (RI) Yamaha + 11,247 9. Lucas Mahias (F) Yamaha + 11,371 10. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 15,283 11. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 16,073 12. Corentin Perolari * (F) Honda + 16,227 13. Federico Caricasulo (I) MV Agusta + 20,885 14. Glenn van Straalen (NL) Ducati + 21,529 15. Simon Jespersen (DK) Ducati + 21,536 16. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 23,537 17. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 25,388 18. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 29,491 19. Melvin van der Voort(NL) Ducati + 30,111 20. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 30,550 21. Luke Power (AUS) MV Agusta + 33,115 22. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 49,188 23. Loris Veneman (NL) Ducati + 50,051 24. Ana Carrasco * (E) Honda + 54,441 25. Marcel Schrötter (D) Ducati + > 1 min - Luca De Vleeschauwer (NL) Ducati - Valentin Debise (F) Ducati - Xavi Cardelus (AND) Ducati - Oliver Bayliss (AUS) Triumph - Kaito Toba (J) Honda - Eduardo Montero * (E) Ducati - Loic Arbel (F) MV AgustaPos Fahrer Motorrad Punkte 1. Stefano Manzi (I) Yamaha 125 2. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 111 3. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 84 4. Can Öncü (TR) Yamaha 77 5. Jaume Masia (E) Ducati 52 6. Lucas Mahias (F) Yamaha 50 7. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 49 8. Marcel Schrötter (D) Ducati 44 9. Valentin Debise (F) Ducati 40 10. Philipp Öttl (D) Ducati 23 11. Leonardo Taccini (I) Ducati 22 12. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 20 13. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 18 14. Corentin Perolari * (F) Honda 18 15. Michael Rinaldi (I) Yamaha 17 16. Federico Caricasulo (I) MV Agusta 16 17. Xavi Cardelus (AND) Ducati 15 18. Simon Jespersen (DK) Ducati 13 19. Filippo Farioli (I) MV Agusta 10 20. Luke Power (AUS) MV Agusta 9 21. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 9 22. Kaito Toba (J) Honda 9 23. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 5 24. Glenn van Straalen (NL) Ducati 3 25. Harrison Voight (AUS) Ducati 2 * WorldSSP Challenge