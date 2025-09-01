Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Seltsame Erklärung für Crash

300er-Weltmeister Aldi Mahendra: Beide Hände in Gips

Von Kay Hettich
Aldi Mahendra
© Yamaha

Aldi Mahendra

Aldi Mahendra fährt eine solide Rookie-Saison in der Supersport-WM 2025, doch nach einem Trainingssturz muss der 300er-Weltmeister in Magny-Cours zuschauen. Der Indonesier wird wohl noch länger ausfallen.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Der Indonesier Aldi Mahendra ist sowohl für die Dorna als auch für Yamaha ein wichtiges Aushängeschild. Für den Superbike-Promoter als Zugpferd für den asiatischen Markt, für den japanischen Hersteller als bLU-cRU-Aushängeschild. Denn der erst 19-Jährige hat alle Stationen des Yamaha-Förderprogramms erfolgreich durchlaufen, erst den R3-Cup, dann die 300er-WM gewonnen und absolviert in diesem Jahr seine Rookie-Saison in der mittleren Klasse. Im ersten Rennen in Most fuhr Mahendra als Fünfter sein bisher bestes Ergebnis ein.

Nachdem Mahendra als Instruktor am bLU-cRU-Camp teilgenommen hatte, um die nächste Generation von Talenten zu entdecken, passierte dem Indonesier bei der Vorbereitung auf das Supersport-Meeting in Magny-Cours ein schmerzhaftes Missgeschick. Bei einem Trainingssturz brach sich der Yamaha-Pilot beide Handgelenke. Da die Brüche versetzt sind, muss Mahendra mit einer längeren Ausfallzeit rechnen.

Derzeit befindet sich der Evan-Bros-Teamkollege von Can Öncü zu weiteren Untersuchungen in seiner Heimat. Dort wird entschieden, ob eine Operation notwendig ist. Yamaha hat Mahendra auch für das zehnte Saisonmeeting in Aragón (26. bis 28. September) abgesagt.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Mo. 01.09., 12:10, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Mo. 01.09., 12:40, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Mo. 01.09., 13:00, SPORT1+
    The Front Row
  • Mo. 01.09., 13:00, Eurosport
    Motorsport: Porsche Supercup
  • Mo. 01.09., 13:05, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Mo. 01.09., 13:35, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Mo. 01.09., 14:05, Motorvision TV
    Icelandic Formula Off-Road
  • Mo. 01.09., 15:00, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Mo. 01.09., 16:40, Motorvision TV
    Rallye: Africa Eco Race
  • Mo. 01.09., 17:10, Motorvision TV
    Rallye: Britische Meisterschaft
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C0109054513 | 5